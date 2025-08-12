Bisuma ne igra u Super kupu protiv Pari Sen Žermena zbog nediscipline

Fudbaler Totenhema Iv Bisuma izostavljen je iz ekipe za utakmicu protiv Pari Sen Žermena u Super kupu Uefa iz disciplinskih razloga, odnosno zbog stalnih kašnjenja.

Fudbaleri Totenhema otputovali su danas u Udine na utakmicu protiv Pari Sen Žermena, koja se igra u sredu od 21 čas.

„Bisuma nije ovde zbog disciplinskih razloga. Zakasnio je u više navrata, poslednji put je bilo previše. Moramo da pružamo ljubav i da imamo zahteve, ali moraju postojati i posledice. Postoji posledica, kada se vratimo kući bavićemo se time, sada to ostavljamo“, rekao je trener Totenhema Tomas Frank, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Trener je istakao da je pred ekipom veoma važna utakmica u sredu, ali da igrači ne bi trebalo da budu pod pritiskom.

„Verujem u principe, u stukture u ekipi, ofanzivno i defanzivno. Želim da imam jasnu strukturu u prvoj i drugoj fazi kada gradimo igru. Želimo da kontrolišemo utakmicu u trećoj fazi, želimo da postižemo golove“, naveo je on.

„Za klub, mene i sve u Totenhemu, ovo je ogromna utakmica. To je veliki izazov i još veća prilika. Vidim prilike umesto pritiska. Definitivno ćemo to prihvatiti i dati sve od sebe“, dodao je Frank.

(Beta)

