Bivša igračica Monpeljea Fauler tvrdi da je bila žrtva rasističkog incidenta u klubu

Australijska fudbalerka Meri Fauler, bivša igračica Monpeljea, tvrdi u novoj knjizi da su ona i još jedna tamnoputa saigračica dobile banane kao „poklon za oproštaj“ od jedne igračice, događaj koji opisuje kao primer svakodnevnog rasizma.

Klub iz Monpeljea danas nije bio dostupan za komentar.

Fauler (22), sada igračica Mančester Sitija, opisala je incident u autobiografskoj knjizi „Bloom“, objavljenoj ove nedelje. Nakon dve godine u Monpeljeu (2020–2022), igračice su pred svoj poslednji meč na domaćem terenu dobile cveće, sve osim Fauler i njene saigračice, Holanđanke Ešli Virden, čija imena, kako navodi, nisu bila pomenuta ni tokom ceremonije.

„Kada smo se vratile u svlačionicu, neke saigračice su se pitale zašto nismo dobile cveće. Slegle smo ramenima, zbunjene jednako kao i one. Nekoliko devojaka se smejalo, a onda je jedna igračica došla i dala meni i Ešli banane uz komentar: „Evo, uzmite ovo.“ To je bila kap koja je prelila čašu“, piše Flauer.

U knjizi ne navodi ime te igračice.

„Ne dobiti cveće je jedno, ali kao dve od šest tamnoputih devojaka u timu, dobiti banane nije nešto što mogu olako da shvatim. Da li je bio nesporazum? Da li je to bila jedina stvar u svlačionici? Da li je imala dobre namere?“, pita se Fauler.

„Pokušala sam to da opravdam na razne načine, tražeći bilo kakav znak iskrene greške. Ali kada se sve sabere sa mnogim drugim trenucima u kojima smo se osećale slično, bilo je teško videti to samo kao slučajnost“, dodaje ona.

Fauler takođe govori o opštem osećaju nelagode tokom dvogodišnjeg boravka u Monpeljeu i priznaje da je u jednom trenutku razmišljala da potpuno napusti fudbal.

Navodi i da je bila nezadovoljna medicinskom brigom u klubu, tvrdeći da su njene žalbe na bolove u grudima bile olako shvaćene, klupski lekar joj je, prema njenom pisanju, posvetio „pet minuta pregleda“, dao joj protivupalne lekove i poručio da može da nastavi da igra.

„To nije bio pregled kakvom sam se nadala“, zaključuje Fauler.

(Beta)

