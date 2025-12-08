Bivša teniserka Garsija odbila sponzorski ugovor od kladionice za podkast

Bivša francuska teniserka Karolina Garsija odbila je sponzorski ugovor od 270.000 dolara od jedne kladionice za svoj podkast, rekavši da bira prave vrednosti pre nego novac.

Garsija je završila karijeru ranije ove godine. Ona je ostala u sportu kroz podkast Tenis Insajder Klab, koji je napravila sa suprugom Borhom Duranom.

„To nije bio lak odgovor ‘ne’, posebno nakon što sam se povukla iz tenisa. Ali želeli smo da izgradimo platformu u kojoj se igrači osećaju potpuno bezbedno da budu iskreni, ranjivi i otvoreni o svemu, bez pritiska ili ometanja“, rekla je Garsija na društvenim mrežama.

Ona nije otkrila koja kompanija joj je ponudila sponzorski ugovor.

Garsija je prošle godine na Ju Es openu skrenula pažnju na stalni problem sajber maltretiranja u tenisu, posebno od ljudi koji se klade na mečeve, nakon poraza u prvom kolu na tom grend slem turniru.

„U poslednje dve godine intrevjua igrača, trenera, agenata i roditelja, jedna tema se stalno vraća: klađenje je postalo najveći izvor pritiska, zlostavljanja i mržnje u modernom sportu. Ne želim da moj podkast doprinosi, čak ni indirektno, sistemu koji podstiče zavisnost, uništava živote i pretvara sportiste u svakodnevne mete“, navela je 32-godišnja Garsija.

Garsija je osvojila 11 WTA titula i trofej na WTA finalu 2022. godine, u kojoj je igrala polufinale Ju Es opena. Osvojila je i titulu u dublu na Rolan Garosu 2016. godine, a najbolji plasman na svetskoj rang-listi joj je četvrto mesto.

Imala je problema sa povredama i imala je pauzu 2022. godine, kada je otkrila da se borila sa poremećajima u ishrani izazvanim bolom zbog povrede stopala i emotivnim teretom takmičenja.

„Naša misija je da pričamo prave priče unutar tenisa, da inspirišemo ljude i razvijamo sport koji je zdrav za sportiste i navijače. Uzimanje novca od klađenja bi nas odvelo u suprotnom smeru“, rekla je Garsija.

(Beta)

