Bivši engleski fudbalski sudija Kut osuđen na devet meseci zatvora i dve godine uslovno

Bivši engleski fudbalski sudija Dejvid Kut osuđen je danas na devet meseci zatvora i dve godine uslovno nakon što je na njegovom laptopu pronađen snimak zlostavljanja deteta.

Kut je priznao optužbu za pravljenje nepristojne slike deteta u vezi sa snimkom kategorije A, najozbiljnijom vrstom, na kom se prikazuje 15-godišnji dečak u školskoj uniformi, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Takođe mu je izdata naredba o sprečavanju seksualnog uznemiravanja u trajanju od 10 godina.

Optužba za pravljenje nepristojne slike deteta odnosi se na aktivnosti kao što su preuzimanje, deljenje ili čuvanje fotografija ili video zapisa koji sadrže zlostavljanje.

Snimak je dospeo u pažnju policije kada je Fudbalski savez Engleske (FA) istraživao Kuta, a brojni uređaji su zaplenjeni i analizirani kada je uhapšen u svom domu, rečeno je Prekršajnom sudu u Notingemu u septembru.

Priznao je prekršaj sledećeg meseca, nakon što se prvobitno izjasnio da nije kriv.

Braneći Kuta, Laura Miler je rekla da njegovi postupci 2. januara 2020. godine nisu odražavali njegovu osobu, dodajući da je prolazio kroz „unutrašnju borbu“ nakon raspada veze i da se suočio sa periodom medijske pažnje.

Kut je takođe opomenut zbog posedovanja kokaina nakon što je policija posetila njegov dom, čulo se na sudu.

Kut je otpušten 2024. godine, nakon što je snimak iz 2020. godine na kom iznosi pogrdne komentare o treneru Liverpula Jirgenu Klopu izašao na videlo.

U avgustu prošle godine, FA mu je izrekao osmonedeljnu suspenziju zbog Klopovog snimka.

Pored toga, Evropska fudbalska unija (Uefa) je takođe suspendovala bivšeg sudiju do 30. juna ove godine nakon što su se pojavile njegove fotografije na kojima šmrče beli prah kroz novčanicu dok je bio u Nemačkoj na Evropskom prvenstvu.

Kut je u intervjuu za San (Sun) u januaru 2025. godine otkrio da je gej i rekao da je njegova doživotna borba da sakrije svoju seksualnost doprinela tiradi o Klopu.

Pored uslovne zatvorske kazne i naloga za sprečavanje seksualnog uznemiravanja, Kutu je naređeno da obavi 150 sati neplaćenog rada.

Sudija Nirmal Šant je rekla da će, ukoliko „na bilo koji način prekrši ovaj nalog i ako bude bilo kakvih daljih prestupa“, Kut biti podložan ponovnom izvođenju pred sud.

(Beta)

