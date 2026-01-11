Bivši golman Given se izvinio zbog izjave o Holokaustu

Bivši golman fudbalske reprezentacije Irske i Njukasla Šej Given izvinio se jer je kratak boravak trenera Vilfreda Nansija u Seltiku nazvao „apsolutnim Holokaustom“, uživo u televizijskom programu.

U emisiji na Bi-Bi-Siju (BBC), Given je upitan da prokomentariše otkaz koji je Nansi dobio u Seltiku posle samo 33 dana i osam utakmica.

Given je rekao da je mandat 48-godišnjeg francuskog trenera „bio užasan od početka do kraja“, pre nego što je iskoristio izraz o Holokaustu.

On je na društvenim mrežama rekao da je iskoristio reč čije značenje nije u potpunosti razumeo i koju sigurno više nikad neće ponovo upotrebiti.

„Svi imamo oblasti neznanja u svom znanju i nadam se da ću ovo iskoristiti kao priliku da se bolje obrazujem u budućnosti. Iskreno sam posramljen i bezrezervno se izvinjavam svima koji su uvređeni, a moj honorar iz nastupa u ovoj emisiji doniraću Obrazovnom fondu za Holokaust“, naveo je Given.

I voditelj emisije se izvinio zbog „neprikladnih reči“. U Holokaustu koji je izvršila nacistička Nemačka tokom Drugog svetskog rata ubijeno je oko šest miliona Jevreja.

Uprava Seltika otpustila je Nansija 5. januara, pošto je ekipa izgubila šest od osam utakmica. Nansi je trener sa najkraćim stažom u istoriji Seltika.

(Beta)

