Bivši igrač Real Madrida Regilon potpisao za Inter iz Majamija

Španski fudbaler Serhio Regilon potpisao je danas ugovor sa Interom iz Majamija do decembra 2027. godine.

Španski 28-godišnji levi bek prešao je u Inter kao slobodan igrač, pošto je bio bez kluba otkako ga je Totenhem otpustio na kraju prošle sezone.

„Ovo je veoma ambiciozan projekat, pobednički klub koji radi stvari na pravi način i to je ono što me je privuklo, došao sam ovde da nastavim da pobeđujem i da se takmičim. Cilj je da se borim za trofeje koji nam nedostaju i da ovde sve osvojimo“, rekao je Regilon za klupski sajt.

Regilon je u Totenhem prešao u septembru 2020. godine iz Real Madrida, ali je poslednje tri sezone proveo na pozajmicama u Atletiko Madridu, Mančester junajtedu i Brentfordu.

Odigrao je jednu utakmicu za mladu reprezentaciju Španije, dok je za seniorski tim od 2020. do 2021. godine odigrao šest utakmica.

(Beta)

