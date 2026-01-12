Bivši predsednik fudbalskog kluba Ažaksio ubjen na majčinoj sahrani

Bivši korzikanski nacionalistički lider i bivši predsednik fudbalskog kluba Ažaksio Alan Orsoni, ubijen je danas na Korzici tokom majčine sahrane.

List Mond preneo je da je javni tužilac u gradu Ažaksio Nikola Septe pokrenuo istragu o ubistvu 71-godišnjeg Orsonija, koje je počinila organizovana banda.

Orsoni je u julu 2008. godine preuzeo fudbalski klub Ažaksio posle smrti bliskog prijatelja i političkog saveznika Mišela Moretija. Klub je napustio 2015. godine, a zatim se vratio na funkciju 2022. i 2023.

On je bio jedan od vođa Korzikanskog nacionalnooslobodilačkog fronta osamdesetih godina prošlog veka, a kasnije je osnovao Pokret za samoopredeljenje.

Korziku je napustio 1996. godine tokom sukoba unutar nacionalističkog pokreta i živeo je nekoliko godina u egzilu pre nego što se vratio na ostrvo.

„To je bio trenutak tuge i žalosti. Iznenada smo čuli pucanj i Alan se srušio, mrtav. Šta se dešava u našem domu?“, rekao je francuskoj televiziji 3 sveštenik Rožer Polž koji je služio na sahrani.

(Beta)

