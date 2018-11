Bjelica solidan u trijumfu Sakramenta, Marjanović ostvario dabl-dabl (VIDEO)

U noći izmedju četvrtka i petka igrano je šest utakmica NBA lige, a svi srpski košarkaši, izuzev Bogdana Bogdanovića u najjačoj ligi na svetu upisali su nastupe.

Sakramento je ostvario petu pobedu zaredom savladavši Atlantu sa 146:115, a solidan učinak ostvario je Nemanja Bjelica.

On je postigao 19 poena, uz tri asistencije, dva skoka i dve ukradene lopte, a najzapaženiji u pobedničkom timu bio je Dieron Foks, koji je u pobedi došao do „tripl-dabl“ učinka. On je sa 20 godina tako postao najmladji igrač sa učinkom od 31 poena, 15 asistecija i 10 skokova. Pre njega to je jedino pošlo za rukom Lebronu Džejmsu.

U ekipi Atlante istakao se Džeremi Lin sa 23 poena, dok su Kent Bejzmor i Trej Jang ubacili po 14.

Sakramento sada ima šest pobeda i tri poraza, dok Atalanta ima dva trijumfa iz osam mečeva.

LA Klipersi su u gostima izgubili od Filadelfije sa 123:112, a Boban Marjanović ostvario je „dabl-dabl“ učinak, dok je Miloš Teodosić bio gotovo bez učinka.

Marjanović je ostvario učinak od 15 poena, 11 skokova za 22 minuta, dok je Teodosić na terenu proveo samo pet minuta i uspeo da upiše samo dve asistencije.

Najefikasniji u redovima LA Klipersa bili su Lu Vilijams sa 26, Danilo Galinari sa 25 i Tobijas Heris sa 24 poena.

Filadelfiju je predvodio Džoel Embid sa 41 poenom, 13 skokova i četiri blokade.

Denver je na svom terenu pobedio Klivlend sa 110:91, a skroman učinak imao je Nikola Jokić koji je na terenu proveo 22 minuta.

On je postigao četiri poena, uz šest skokova i tri asistencije. Najefikasniji u pobendičkom timu bio je Huančo Ernan Gomes sa 23 poena, dok je Po Milsap ubacio 16.

U ekipi Klivlenda istakao se Džordan Klarkson sa 17 poena.

Oklahoma je na svom terenu sa 111:107 pobedila Šarlot, dok je Boston sa 118:113 slavio protiv Milvokija, a Portland je sa 132:119 trijumfovao protiv Nju Orleansa.

(Beta)