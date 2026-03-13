Blagojević: Da ćutimo, radimo i smanjimo očekivanja

Trener fudbalera Partizan Srđan Blagojević izjavio je danas da se za svega nekoliko dana ne mogu očekivati velike promene u igri tima, ali je istakao da je olakšavajuća okolnost to što većina igrača već poznaje zahteve i principe rada stručnog štaba.

Blagojević je naglasio da je u ovom trenutku najvažnije smanjiti pritisak i fokus staviti na rad.

„Za četiri dana ne može da se promeni ništa krucijalno. Važno je da se vratimo normalnom načinu funkcionisanja, da udahnemo duboko, smanjimo očekivanja i u miru radimo. Bez populističkih izjava. Mislim da je to ono što je Partizanu sada potrebno, da ćutimo, radimo i smanjimo očekivanja, kako bi se vremenom vratili vera i nada u bolju budućnost“, izjavio je Blagojević na konferenciji za novinare.

Trener crno-belih naveo je da je u kratkom periodu od povratka u klub pokušao da podseti ekipu na identitet igre i osnovne principe na kojima tim treba da funkcioniše.

„Uspeli smo da odradimo dosta stvari kada je reč o podsećanju na naš identitet i način na koji želimo da izgledamo na terenu. Igrači su dobili mnogo informacija, ali nam je posao olakšan jer je oko 90 odsto njih već upoznato sa tim principima, pa je bilo potrebno samo da ih osveže“, kazao je Blagojević.

On je dodao da u prethodnom mandatu nije sarađivao sa pojedinim igračima poput Mitrovića, Poltera i Dušana Jovanovića, dok je sa Sašom Zdjelarom već radio, te da je u proteklim danima obavio i niz individualnih razgovora sa fudbalerima kako bi stekao jasniju sliku o timu.

Posle tri uzastopna poraza, Blagojević priznaje da je ekipa psihološki uzdrmana, ali očekuje reakciju igrača.

„Ekipa jeste poljuljana, ali verujem da može da odgovori na negativne okolnosti i dolazak novog stručnog štaba. Već se vidi dobra energija na treninzima. Svestan sam da je situacija sada teža nego kada sam prvi put dolazio, ali da nisam spreman za izazov, ne bih bio ovde“, rekao je trener Partizana.

Govoreći o promenama u sastavu tima posle odlaska pojedinih važnih igrača iz prvog dela sezone, Blagojević je istakao da stručni štab traži model igre koji će najbolje odgovarati trenutnom kadru.

„Pokušavamo da pronađemo način da maksimalno iskoristimo igrače koje imamo. Cilj je da zadržimo identitet, da budemo agresivni, da dominiramo, igramo na polovini protivnika i jasno znamo šta radimo u odbrani i tranziciji. Ranije smo to radili na jedan način, sada ćemo možda morati na drugačiji“, naveo je on.

Blagojević je dodao da je fokus trenutno isključivo na narednoj utakmici protiv TSC-a.

„Nisam pristalica dugoročnih planova. Najvažnije je da stabilizujemo ekipu i da klub kroz rad ide napred“, rekao je on.

Partizan će sutra od 16 časova dočekati TSC u 27. kolu Super lige Srbije.

Trener Partizana podsetio je da su dueli sa TSC-om poslednjih godina često bili neizvesni i zahtevni, uz podsećanje na eliminaciju iz Kupa posle penala prošle sezone.

„Poslednjih godina igramo sa njima jako neizvesne utakmice. Ne nosimo baš prijatna sećanja. Tu je traumatično iskustvo iz Kupa, ispadanje na penale. Imamo i utakmicu iz prvog dela sezone iz Bačke Topole koju smo dobili 1:0, a oni su bili ozbiljan takmac“, rekao je Blagojević.

Blagojević je potvrdio i da je razgovarao sa potpredsednikom kluba za sportska pitanja Predragom Mijatovićem.

„Moj posao je da komuniciram sa svima u klubu. Poželeo nam je sreću i uspeh, a razmenili smo nekoliko rečenica o trenutnoj situaciji i planovima za naredni period“, rekao je Blagojević.

(Beta)

