Blagojević: Ima mnogo pozitivnih stvari koje možemo da iskoristimo u nastavku sezone

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je danas da nije zadovoljan eliminacijom ekipe iz kvalifikacija za evropska takmičenja, ali da se vidi napredak i da ima mnogo pozitivnih stvari i iskustvo koje crno-beli mogu da iskoriste u nastavku sezone u domaćim takmičenjima.

„U kvalifikacijama smo odigrali šest utakmica, pobedili u četiri ali smo ispali iz Evrope. Nismo zadovoljni svakako, bez obzira na stanje u kojem se Partizan nalazi i o problemima o kojima se stalno priča, više uprava nego mi iz sportskog sektora, cilj stoji i nismo zadovoljni“, rekao je Blagojević na konferenciji za novinare u Beogradu.

Partizan je ovog leta igrao kvalifikacije za Ligu Evropa i Ligu konferencija i nije uspeo da se plasira u evropsko takmičenje. Crno-beli su u četvrtak u Edinburgu pobedili Hibernija, 2:1, ali su eliminisani ukupnim rezultatom 2:3 i nisu se plasirali u plej-of Lige konferencija.

„Pozitivna je energija koja je pokrenuta u ovom evropskom putešestviju kod igrača, navijača i celokupne javnosti, da se smatra da je Partizan na pravom putu, koji neće biti lak, već trnovit, biće svega i svačega. Drugo pozitivno je evidentan paredak ekipe od početka priprema na Zlatiboru. Kada smo krenuli sa 16 igrača Antonio Rukavina rekao je da je izgledalo kao trening omladinske škole, a došli smo do toga da igramo konkurentno protiv jakih evropskih klubova“, rekao je trener.

Blagojević je rekao da bi bilo neozbiljno reći da eliminacija u Edinburgu nema uticaj na ekipu.

„Dobro je što su momci videli da mogu da igraju i gde im je limit. To niko ne zna. Mi usput radimo, grešimo, trudimo se, padamo, ustajemo, želimo da uradimo što više. Čini se da skupljamo dobru energiju i ljude oko sebe. Nažalost malo je falilo, nečega je falilo da bi to rezultatski bilo kako treba. Više iskustva, manje grešaka u određenim situacijama. Fokus zaslužuju pozitivne stvari koje su se dešavale na utakmicama i kako je izgledala ekipa sa svim greškama i propuštenim prilikama“, dodao je Blagojević.

Upitan je da li bi Partizan sledeće sezone ušao u grupnu fazu evropskog takmičenja ako bi ekipa ostala na okupu, uz određene promene.

„Teško je pričati, ekipa je pokazala da može da igra na određenom nivou, ali ako neko ne uloži trud, potencijal ne znači mnogo. U Evropi je važan i žreb, svedoci smo da su mnoge ekipe imale lakši put nego Partizan. Kada pogledamo protivnike ne može ni za jednog da se kaže da je ispod nivoa Partizana što se tiče kvaliteta i iskustva. Za takvo takmičenje treba mnogo stvari da se poklopi, možemo da se poboljšamo kao klub, igrači individualno i da to dođe kao rezultat“, rekao je.

Govoreći o dolasku Matije Popovića u Partizan, trener je rekao da nema novih informacija, da razgovore vodi Danko Lazović i da se radi o kompleksnim odnosima.

„Radimo u hodu, da bi bilo nešto, mora da bude u našim mogućnostima i da se uklapa u put koji je Partizan izabrao, mladost, perspektiva, potencijal i da nama treba. Da li će to biti u roku od nedelju dana, nisam siguran“, naveo je.

Na pitanje da li bih prihvatio ako postoji opcija da dođe iskusniji igrač, Blagojević je odgovorio potvrdno.

„Mora sve da se uklopi, kada bi se pojavio Nastastić, svakako ne bismo bili protiv toga. Prelazni rok je živa stvar, može svašta da se desi“, dodao je.

Partizan će u ponedeljak od 19 časova na svom terenu igrati protiv IMT-a, utakmicu petog kola Super lige. Taj duel trebalo je da se igra večeras, ali je pomeren jer su crno-beli u petak doputovali iz Edinburga.

Blagojević je rekao da je ekipa pokušavala da potisne iz misli ono što se desilo u Škotskoj, a da su dobre stvari iz tog duela podstrek za nastavak sezone u domaćim takmičenjima.

„Iza sebe imamo zahtevnu utakmicu, ponovo smo igrali 120 minuta, igrač manje, to je novi pritisak na svežinu mladih igrača. Za mesec dana odigrali su šest evropskih utakmica, ali ta iskušenja i svakojaka iskustva će im dobro doći u razvoju i karijerama“, ocenio je on.

Blagojević je istakao da ga raduje pozitivan eho posle pobede u Edinburgu bez obzira na eliminaciju i da to daje priznanje zbog načina na koji se ekipa borila i predstavljala klub i srpski fudbal.

„Pokušavam da prenesem na igrače stav koji svi imamo – Uvek gađaj mesec, pa čak iako promašiš, ostaćeš među zvezdama. Postavljamo nove ciljeve da postignemo najviše što možemo“, dodao je on.

Govoreći o predstojećem protivniku, Blagojević je rekao da njegova ekipa treba da bude oprezna, pošto je IMT u poslednje dve utakmice na strani osvojio četiri boda. Dodao je da IMT ima osam stranaca, od kojih su četvorica došla iz belgijske, francuske, austrijske i ruske lige i da to govori o ambiciji kluba da bude konkurentan u prvenstvu.

„Ne očekuje nas laka utakmica i ne treba da uđemo u meč pod uticajem onog što je bilo nego po onome što je ispred nas. Maskimalno smo posvećeni i uz podršku navijača koja bi trebala da se nasloni na pozitivan eho sa prethodnih utakmica, da zajedno nastavimo ka sledećim ciljevima“, dodao je on.

Blagojević je danas razgovarati sa medicinskim timom kako bi proverio u kakvom su stanju igrači, ali je rekao da se niko od fudbalera nije požalio.

„Potrebna nam je dobra energija sa svih strana, bez podrške teško da možemo nešto više da uradimo“, rekao je Blagojević.

Partizan ima devet bodova iz tri utakmice u Super ligi, a IMT je odigrao utakmicu više i ima četiri boda.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com