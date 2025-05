Blagojević: Jako ozbiljno ćemo ući u utakmicu protiv Mladosti

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas da će njegova ekipa veoma ozbiljno pristupiti predstojećoj utakmici Super lige Srbije protiv Mladosti iz Lučana u želji da zabeleži pozitivne rezultate u preostala dva meča državnog prvenstva.

„Mladost je izuzetno stabilan klub poslednjih godina, najstarija su ekipa u ligi, uz uvek dva, tri kvalitetna bonusa koji izlaze iz jako dobre omladinske škole. Igraju na specifičan način, namenski se spuštaju u srednju i nisku zonu, igraju čvrst defanzivni blok, smanjuju prostore između linija, jako ih je teško probiti. Vrebaju šansu iz kontranapada gde su jako dobri. Uvereno su izborili mesto u plej-ofu i ne očekujem nimalo lako utakmicu iako obe ekipe nemaju takmičarski naboj. Jako ozbiljno ćemo ući u utakmicu i izaći ćemo sa namerom da pobedimo“, naveo je Blagojević na konferenciji za medije.

Partizan će u subotu u 18.30 na gostujućem terenu u Lučanima igrati protiv Mladosti, u 36. kolu Super lige Srbije.

Beogradski crno-beli će u tom meču pokušati da prekinu svoj niz od dva uzastopna poraza, dok je Mladost bez pobede na svoja poslednja tri meča (poraz i dva remija).

Partizan je već osigurao da sezonu završi na drugom mestu, dok Mladost zauzima poslednju, osmu poziciju na tabeli plej-ofa sa 47 bodova.

„Od starta plej-ofa smo u specifičnoj situaciji iz razloga što smo pred početak plej-ofa obezbedili drugo mesto, što je bio i cilj na početku polusezone. Ušli smo u situaciju da nemamo takmičarski imperativ, što je sa jedne strane dobro jer nam je donelo određeni mir da eksperimentišemo sa nekim stvarima i probamo neke stvari. Neke povrede su nam i to poremetile malo“, rekao je Blagojević.

„Iz mira koji smo imali smo ušli u kontra situaciju zbog vezanih poraza, dobili smo pritisak koji nismo želeli i očekivali, koji sami sebi namećemo, jer Partizan kao veliki klub ne može sebi da dozvoli da ima poraze u nizu. Sami sebi namećemo imperativ da u poslednje dve utakmice zabeležimo pozitivne rezultate i povećamo bodovni saldo u plej-ofu, s kojim svakako nismo zadovoljni. To će biti prioritet na utakmici protiv Mladosti iz Lučana, kao i protiv Vojvodine u poslednjem kolu“, dodao je trener Partizana.

Blagojević je naveo da je, uprkos porazu, zadovoljan energijom i igrom koju su njegovi igrači pokazali na utakmici prethodnog kola protiv TSC-a.

„Zadovoljan sam energijom ekipe u poslednjoj utakmici protiv TSC-a, kao i prikazanim kvalitetom. Mislim da je bila bolja utakmica od pobede nad Radničkim iz Kragujevca, ali nekad rezultat ne prati kvalitet igre na terenu. Žao mi je jer su momci uložili veliki napor. Bilo je dosta mladih igrača u prethodne dve utakmice i oni imaju priliku da iskoriste ovo iskustvo za svoj razvoj. Ovo je velika škola za njih i sigurno će im to iskustvo jako dobro doći“, izjavio je trener Partizana.

Blagojević je rekao da se Dušan Jovanović, koji je propustio prethodnu utakmicu protiv TSC-a, oporavio od povrede i da je on jedini napadač koga ima na raspolaganju za meč protiv Mladosti.

Trener Partizana je naveo i da je dosta igrača njegove ekipe u neizvesnosti oko svog budućeg statusa, ali da uprkos tome trenažni proces obavljaju maksimalno profesionalno.

Blagojević je izjavio da je tokom svog dosadašnjeg mandata u Partizanu najviše ponosan na razvoj mladih igrača u njegovoj ekipi.

„Ponosan sam na intenzivnije uključenje mladih igrača u takmičarski proces. Mi smo posle OFK Beograda tim koji daje najviše minuta mladim igračima. Ponosan sam na to, ali ne samo zbog pukih minuta, već i napretka koji su određeni igrači pokazali kroz ovaj proces. To posmatram kao dobru stvar, uz timski napredak. Ima tu nedostataka, razlozi su razni, ali kad se završi prvenstvo možemo to detaljnije da izanaliziramo“, rekao je trener Partizana.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com