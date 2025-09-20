Blagojević: Napredujemo, ali još uvek nismo dostigli nivo da ostvarimo rezultat u ovakvoj utakmici

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je da je večerašnja utakmica Super lige Srbije protiv Crvene zvezde pokazala da je njegova ekipa ostvarila veliki napredak u odnosu na prethodni period, ali da smatra da i dalje nije dostigla potreban nivo da pobeđuje u mečevima protiv ovoliko kvalitetnog rivala.

„Čestitam Zvezdi na pobedi. Ima više tačaka o kojima razmišljam. Prvi utisak mi je da, upoređujući sa prethodnim derbijima, mislim da napredujemo, da se razlika u kvalitetu i kontroli igre smanjila u odnosu na prethodna dva derbija. Za mene je to pokazatelj da napredujemo, pogotovo u segmentu kontrole i plana igre. Evidentno još uvek nismo dostigli taj nivo da možemo da ostvarimo rezultat na jednoj ovakvoj utakmici protiv jednog jako dobrog protivnika, jačeg od svih ekipa protiv kojih smo igrali u kvalifikacijama za evropska takmičenja“, naveo je Blagojević na konferenciji za novinare.

Partizan je na svom terenu u Beogradu izgubio od gradskog rivala, ekipe Crvene zvezde 1:2, u utakmici devetog kola Super lige Srbije.

„Predstoji nam još dosta rada da bismo ovakve utakmice prelomili na našu stranu. Uspeli smo da jednu ovakvu ekipu Zvezde spustimo u nisku zonu i primoramo da ubaci još jednog štopera i dovedemo ovakvu utakmicu u neizvesnu završnicu. Žao mi je što nismo uspeli, rezultat nije dobar za nas. Imali smo nadu, verovali smo, bili blizu ali nismo uspeli. Pokušali smo na sve načine. Završili smo utakmicu sa ultra ofanzivnom postavom, koja će se teško ponoviti. Ušli smo u taj neki rizik, koji nam je doneo nešto, ali nažalost nije rezultiralo makar bodom“, dodao je Blagojević.

Partizan je drugi na tabeli sa 19 bodova iz osam mečeva, dok je Crvena zvezda prva sa 21 bodom iz sedam utakmica.

Blagojević je rekao da su obe ekipe imale dobre šanse i da je rezultat utakmice mogao da bude drugačiji.

„Mogao je da bude drugačiji rezultat. Imali smo i mi i oni svoje prilike, pogotovo u tim situacijama kad smo bili na njihovoj trećini. Svaka ispucana lopta nam predstavlja problem jer imaju Arnautovića i Kataija koji jako dobro čuvaju loptu, uz Ivanića isto. Jako ih je nezgodno braniti, u nekim delovima utakmice smo to dobro zatvarali ali smo u jednom delu imali problem sa te strane. Ne volim da pričam o sreći, uvek želim da radimo stvari maksimalno i da procenat sreće smanjimo na minimum“, kazao je trener Partizana.

Blagojević je naveo i da je na poluvremenu rekao svojim igračima da igraju hrabrije i drčnije.

„Na poluvremenu sam rekao igračima da nam fali hrabrosti i da nema razloga da budu stegnuti. Derbi donosi taj naboj. Nema potrebe da se krijemo i da imamo strahopoštovanje prema protivniku. Uveren sam bio da možemo da budemo hrabriji i drčniji i u napadu, i u odbrani“, rekao je Blagojević.

„Zvezda nam je u nekim momentima pravila probleme, ali mislim da smo bili bolji u drugom poluvremenu u odnosu na prvo. Da smo više kontrolisali igru. Moramo u budućnosti više da obratimo pažnju na igru iza lopte i sprečavanje kontranapada, i da budemo energičniji i drčniji u završnoj trećini. Možda nam je to falilo da dođemo do drugog gola“, dodao je trener Partizana.

Trener Partizana pohvalio je igru i pristup Janisa Karabeljova.

„Karabeljov nama mnogo znači kao jedan od iskusnijih igrača koji upravo služe za potporu mladim igračima. On tu ulogu fantastično obavlja. Saigrači ga vole, jako je koristan za našu ekipu. Danas je bio koristan isto“, izjavio je Blagojević.

Blagojević je rekao i da je uveren da Vanja Dragojević i Ognjen Ugrešić mogu da igraju bolje, i dodao da se trudi da im olaška ulogu nosioca igre, koju obavljaju kao jako mladi igrači.

„Siguran sam da Dragojević i Ugrešić mogu bolje, to su jako talentovani momci pred kojima su svetle karijere. Gurnuti su u vatru veoma mladi i dodeljena im je uloga nosioca igre i kapitena. To im nije lako. Tu smo da im pomognemo, oscilacije u igri su normalne“, kazao je trener Partizana.

Blagojević je pohvalio navijače Partizana na podršci koju su pružili njegovoj ekipi tokom cele utakmice.

On je naveo i da se nada da će ova utakmica biti podstrek njegovim igračima da još vrednije rade.

„Tužni smo zbog poraza, ali smo ohrabreni jer napredujemo. To će igračima biti podstrek u narednom periodu da budu aktivniji na treningu, ambiciozniji, posvećeniji i da daju celog sebe da bismo pojačali intenzitet tog napretka“, rekao je trener Partizana.

