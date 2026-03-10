Blagojević: Nisam sujetan, poziv sam doživeo kao priznanje za prethodni rad

Novi trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas da je i sam iznenađen što se u istoj sezoni ponovo vraća na klupu crno-belih, ocenivši da je takva situacija u fudbalu prilično neuobičajena.

„Konferenciju sam sazvao jer je moj povratak izazvao veliku pažnju javnosti. Ostale konferencije biće posvećene utakmicama. Nesvakidašnje je da trener u istoj sezoni dva puta vodi isti klub. Da me je neko to pitao pre nekoliko dana, ni ja mu ne bih verovao“, rekao je Blagojević na konferenciji za novinare.

On je objasnio da je inicijativa za njegov povratak potekla od sportskog direktora kluba Danko Lazović.

„Lazović mi je izneo ideju da se vratim u Partizan. Saslušao sam ga i zamolio za jedan dan da razmislim i razgovaram sa najbližim saradnicima. Nakon toga sam odlučio da prihvatim poziv“, naveo je Blagojević.

Trener Partizana istakao je da je odluku doneo i zbog osećaja da posao započet tokom prvog mandata nije u potpunosti završen.

„Poziv sam doživeo kao priznanje za rad u prvih deset meseci 2025. godine, kada smo moj stručni štab i ja radili na stabilizaciji ekipe i organizacije kluba. Uprkos napretku, ostao je utisak da nismo dali sve što smo mogli Partizanu. Ostalo je nešto nedovršeno“, rekao je Blagojević.

Srđan Blagojević je predvodio Partizan u prvom delu sezone, ali je smenjen sa te funkcije početkom novembra, na predlog potpredsednika za sportska pitanja Predraga Mijatovića.

Govoreći o odnosu sa Mijatovićem, Blagojević je naglasio da želi profesionalnu saradnju sa svim ljudima u klubu.

„Nadam se da će se situacija u klubu normalizovati. Nisam sujetan i moj posao je da sarađujem sa svima na stadionu i u sportskom centru ‘Zemunelo’, bez obzira na lične stavove. Fokusiran sam isključivo na teren“, rekao je trener Partizana.

Blagojević je ocenio da njegov povratak predstavlja praktično treći početak u klubu, jer su se okolnosti u međuvremenu značajno promenile.

„Ne možemo da nastavimo gde smo stali, jer je prošlo više od četiri meseca. Prvi početak bio je u januaru 2025, drugi u junu kada je klub krenuo u projekat sa mladim igračima, a sada počinjemo u znatno težim okolnostima“, rekao je on.

Blagojević je naveo da će u narednim danima biti poznata kompletan sastav stručnog štaba, ali da su pojedine pozicije već definisane.

„Biće novih ljudi u stručnom štabu. U ovom trenutku još ne mogu da saopštim sva imena, ali imam jasne planove i želje. Za razliku od prethodnog mandata, sada imam mogućnost da u potpunosti formiram svoj stručni tim“, rekao je Blagojević.

Prema njegovim rečima, Dejan Fijala obavljaće funkciju prvog asistenta, dok će Saša Semeredi biti zadužen za kondicionu pripremu igrača. Na mesto trenera golmana vratiće se i Nemanja Jovšić.

Blagojević je dodao da postoji mogućnost da jedan ili dvojica članova iz sadašnjeg stručnog štaba ostanu u ekipi, kao i da će se timu priključiti još dvojica saradnika sa kojima je ranije radio.

Govoreći o trenutnom sastavu ekipe, trener Partizana podsetio je da u odnosu na tim koji je vodio do novembra više nema pojedinih važnih igrača, poput Jovan Milošević, Janis Karabeljov, dok je Mario Jurčević već duže vreme povređen.

„U prethodnom periodu njihov izostanak se jasno osetio, jer su to igrači koji su često pravili razliku na terenu. Naš prvi zadatak je da kroz rad pokušamo da nadoknadimo njihov doprinos i da se njihov nedostatak što manje primeti“, rekao je Blagojević.

On je dodao da će narednih dana razgovarati sa igračima kako bi stekao jasniju sliku o stanju u ekipi.

„Moram prvo da odem u Teleoptik, da razgovaram sa igračima i vidim kakva je atmosfera. Ipak, u fudbalu je najbolji lek za loše stanje – pobeda. Ona često rešava mnogo problema. Na nama je da pronađemo način kako da dođemo do rezultata, ali i da kroz svakodnevni rad izgradimo temelje za uspeh“, zaključio je Blagojević.

Dodao je da trenutno nema mnogo vremena za uigravanje ekipe.

„Ovo nije kao početak 2025. godine, kada smo imali pripreme i prelazni rok. Sada tog vremena nema. Prednost je što većina igrača zna moje zahteve, pa će im biti potrebno manje vremena da se ponovo prilagode“, zaključio je Blagojević.

(Beta)

