Blagojević: Ova utakmica oslikava situaciju u kojoj se nalazimo

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je da je srećan pobedom u večerašnjoj revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv ukrajinske Oleksandrije i dodao da je taj meč bio dobar prikaz situacije u kojoj se beogradski klub trenutno nalazi.

„Utakmica je predstavljala ono što će nas pratiti sve ovo vreme. Videli smo dosta stvari na ovoj utakmici, što se tiče igre, poteza, organizacije, videli smo i dosta grešaka i problematičnih situacija, i njihovih i naših šansi. Sve to oslikava situaciju u kojoj se sad nalazimo. Srećni smo što smo pobedili i što ćemo za sedam dana igrati novu utakmicu“, naveo je Blagojević na konferenciji za novinare na stadionu Partizana.

Partizan se plasirao u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija, pošto je večeras u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija, na svom terenu u Beogradu, pobedio Oleksandriju 4:0.

Beogradski crno-beli su u prvoj utakmici u Katovicama bili bolji 2:0, pa su u dvomeču pobedili ukupnim rezultatom 6:0.

„Pohvalno je što smo dali šest golova Oleksandriji. Olako su stvorili šanse, to mi ne da mira. Fokus nam je samo kako da napredujemo i da dobre stvari ponavljamo ali na kraju eto, ipak nismo primili gol“, rekao je Blagojević, koji je naveo i da će dodatne utakmice u međunarodnim takmičenjima značiti razvoju njegove ekipe.

Trener Partizana je izjavio da je crveni karton defanzivca Oleksandrije Žoselina Behiračea u 11. minutu značajno uticao na tok utakmice.

„Definitivno je crveni karton odlučio utakmicu. U prvih 15 minuta smo videli koliko je Oleksandrija kvalitetna ekipa. Joca (Jovan Milošević) je odmah potom dao gol, to je bila dupla kazna za njih i to sasvim preokreće scenario u drugom delu, daje nama krila i mi se okrećemo. To nam je značajno olakšalo posao. Međutim, to je sastavni deo fudbala, pobedili smo na kraju i time treba da se zadovoljimo“, kazao je Blagojević.

Blagojević je rekao da njegova ekipa nema problem sa motivacijom i energijom i dodao da je svojim igračima naglasio da se fokusiraju isključivo na teren.

„Obavili smo razgovor, nekoliko puta sam im apostrofirao. Jedini naš fokus treba da bude na ono što se dešava na terenu. Treba da budemo fokusirani samo na to. Utakmice protiv protivnika koji su nezgodni mogu da nam posluže za dobru kontrolu reakcija i zadovoljan sam njima“, naveo je trener Partizana.

Trener Partizana je rekao da je Jovan Milošević, koji je postigao tri gola na večerašnjoj utakmici, izuzetan igrač i poželeo mu da ga „zaobiđu“ povrede koje su ga mučile u prethodnom periodu.

Blagojević je naveo i da Mario Jurčević večeras nije igrao zbog povrede skočnog zgloba koju je doživeo na treningu.

„Jurčević je izvrnuo skočni zglob. Medicinski tim je učinio sve da ga osposobi ali nismo nažalost uspeli. Nadamo se da će nam se brzo priključiti“, kazao je trener Partizana.

Blagojević se zahvalio navijačima Partizana na podršci i dodao da se nada da klub neće biti kažnjen od strane Evropske fudbalske unije (Uefa).

„Nadam se da nećemo dobiti nikakvu kaznu zbog dešavanja na ovoj utakmici i da ćemo imati isto ovakvu podršku na sledećoj evropskoj utakmici. Hteo bih da se zahvalim svim navijačima koji su došli večeras, pružili su veoma dobru podršku. Uživali smo u ovom ambijentu, svi smo se radovali. Ništa spektakularno još nismo uradili, već za sedam dana nas očekuje teška utakmica. Ne moramo mnogo vremena da se bavimo onim što je prošlo. Idemo napred, očekujem značajan broj navijača na utakmici protiv Radničkog, da ovaj talas potraje duže od ovih evropskih utakmica.“, kazao je trener Partizana.

Partizan će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija igrati protiv škotskog Hibernijana, koji je u dvomeču drugog kola kvalifikacija za Ligu Evropa izgubio od danskog Mitjilanda ukupnim rezultatom 2:3.

Prva utakmica dvomeča između Partizana i Hibernijana na programu je 7. avgusta u Beogradu, dok će se revanš igrati sedam dana kasnije u Edinburgu.

„Nisam gledao ništa što se tiče našeg narednog protivnika. Fokus nam je bio isključivo na Oleksandriju“, naveo je Blagojević.

Fudbaler Partizana Jovan Milošević rekao je da je veoma srećan večerašnjom pobedom i dodao da se nada da je ovo početak niza dobrih rezultata.

„Utisci su fenomenalni, jako je lep osećaj. Moramo brzo da idemo dalje, ubrzo nas očekuje nova utakmica. Oscilacije su normalne, ali se nadam da je ovo početak uzlaznog perioda“, kazao je Milošević.

Trener Oleksandrije Kiril Nestarenko se nije pojavio na konferenciji za novinare. Portparol Partizana je naveo da je razlog samo to da Nestarenko nije želeo da drži konferenciju.

(Beta)

