Blagojević: Ponosan sam na ove mlade momke

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je da je, uprkos porazu njegove ekipe u večerašnjoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konfernecija protiv škotskog Hibernijana, ponosan na svoje igrače zbog kvaliteta igre koji su pokazali u tom meču i dodao da njegov tim neće odustati u pokušaju da se plasira u sledeće kolo kvalifikacija.

„Turbulentna utakmica kao i sve prethodne. Promene scenarija iz minuta u minut, dosta dešavanja. Bez obzira na to šta se dešavalo i kako se završilo pomešana su osećanja u meni. Koliko sam tužan zbog rezultata, toliko sam i ponosan na ove mlade momke zbog svega što su pokazali na ovoj utakmici. Tu ne mislim samo na želju i volju već i na zavidan nivo kvaliteta igre. Držali smo pod kontrolom gotovo celu utakmicu i sa 11, i sa 10 igrača, protiv jedne jako fizički dominantne ekipe“, naveo je Blagojević na konferenciji za novinare na stadionu Partizana.

Partizan je na svom terenu u Beogradu izgubio od Hibernijana 0:2, u prvoj utakmici dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

„Ekipa Hibernijana ima ogroman kvalitet u snazi, centaršutevima, otvorenoj igri iz prekida, u toj direktnost ka napred i napadima iz dubine. Bilo je jako teško parirati im u tome. Ogromna tuga zbog rezultata, ali ogroman ponos što sam deo ove grupe momaka koji su danas pokazali da je lepa budućnost ispred njih. Moja poruka igračima, navijačima i stručnom štabu je da mi ne odustajemo. Igraćemo tamo na isti način. Neće biti lako. Kroz takav način igre pokušaćemo da stignemo ovaj duel“, dodao je Blagojević, koji je rekao i da je ovo samo prvo poluvreme ovog dvomeča.

Blagojević je rekao da je crveni karton koji je Vukašin Đurđević dobio u 34. minutu značajno uticao na tok utakmice.

„Dešavale su nam se iste stvari kao i na prethodnim utakmicama. Mislim da je utakmicu rešio crveni karton u rezultatskom smislu. Odmah smo potom i primili gol iz prekida pa drugi gol iz penala“, kazao je Blagojević.

Trener Partizana je naveo da je plan igre koju je njegov tim napravio dobro prolazio pre crvenog kartona, ali da je ekipa Hibernijana uspela potom da iskoristi psihološki pad njegovih igrača.

„Znali smo da će biti ovakva vrsta utakmica u smislu šta će oni raditi. Mi smo napravili plan koji nam je dosta dobro polazio za rukom. Imali smo par prilika na početku, znali smo da će nam opasnost pretiti kod tog prostora iza naših leđa kad gubimo loptu. Verovatno nas je psihološki momenat kad smo ostali sa igračem manje poremetio pa nismo odmah napravili dobar dogovor“, izjavio je Blagojević.

Blagojević je rekao da njegova ekipa nije posustala ni sa igračem manje i da ovakve utakmice znače dosta u razvoju njegovih igrača.

„Ovo je neizmerno iskustvo za ovu ekipu. Ovo je ubrzano sazrevanje ove ekipe i značiće u razvoju ovih mladih igrača. Večeras su izgledali jako dobro. Imali smo probleme u određenim delovima igre, ali smo uspostavili kontrolu igre i nismo posustali ni sa igračem manje. To nije lako i ja im odajem priznanje za to“, naveo je Blagojević.

Trener Partizana je rekao i da je veoma zadovoljan igrom Stefana Milića, koji je ušao u igru na poziciju štopera nakon crvenog kartona Đurđevića, i dodao da traži pogodan momenat da Gajasa Zahida uključi u takmičarski ciklus.

Revanš dvomeča Partizana i Hibernijana na programu je 14. avgusta u Edinburgu.

Blagojević je rekao da je fokus njegove ekipe sada isključivo na predstojećoj utakmici Super lige Srbije protiv kruševačkog Napretka, ali da je njegov tim već pripremljen za revanš protiv Hibernijana.

„Prvi put se susrećemo sa ovoliko direktnom ekipom. Već smo pripremljeni za revanš, šta će nas tamo očekivati, verovatno još intenzivnije nego sada“, kazao je trener Partizana.

Fudbaler Partizana Vanja Dragojević rekao je da je večerašnja utakmica bila izuzetno fizički zahtevna i da su uprkos crvenom kartonu on i njegovi saigrači bili konkurentni u njoj.

„Bila je jedna fizički zahtevna utakmica za nas. Nakon tog crvenog kartona je bila još teža. Mislim da smo i nakon toga pravili dosta šansi i bili konkurentni. Okrećemo se utakmici protiv Napretka i idemo dalje“, kazao je vezista Partizana.

Dragojević je naveo i da su se on i njegovi saigrači brzo prilagodili na fizičku igru Hibernijana i dodao da smatra da njegova ekipa i dalje ima šansu za prolaz u sledeće kolo kvalifikacija.

„Veoma su fizički jaka ekipa. Bilo je dosta teško za nas, ali mislim da smo se brzo prilagodili, da smo bili jedan uz drugog. To nas je držalo konkurentnim. Mislim da je crveni karton presudio, ali smo i posle toga lepo izgledali i pravili šanse, uprkos igraču manje. Mislim da imamo šanse i dalje“, rekao je Dragojević.

(Beta)

