Blagojević pred meč protiv Mačve u Kupu Srbije: Izvukli smo jednog od najtežih protivnika

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas da njegov tim u predstojećem meču šesnaestine finala Kupa Srbije igra protiv jednog od najtežih protivnika kog je mogao da izvuče na žrebu, ekipe Mačve, i dodao da očekuje da će taj duel biti veoma zahtevan i zanimljiv.

„Započinjemo novo takmičenje u Kupu Srbije u kom Partizan uvek ima maksimalne ambicije. Izvukli smo jednog od najtežih protivnika, ekipu Mačve, koja se trenutno nalazi na drugom mestu na tabeli Prve lige Srbije i koja je u oktobru osvojila 10 od 12 bodova. Očekuje nas zanimljiva, interesantna i nimalo laka utakmica. U pitanju je klub sa velikom tradicijom igranja u elitnom takmičenju. Ekipa koja je nekoliko puta postigla značajne rezultate, pogotovo u Kupu“, naveo je Blagojević na konferenciji za novinare.

Partizan će u utorak od 18.30 na gostujućem terenu u Šapcu igrati protiv Mačve, u utakmici šesnaestine finala Kupa Srbije.

„Očekuje nas zahtevna utakmica. Mi u njoj ne možemo mnogo da dobijemo, svi nas posmatraju kao favorita i mi ne bežimo od te uloge. Mi moramo da se borimo i sa tim pritiskom. Mačva deluje jako interesantno, dosta su agresivni, hoće da dominiraju, igraju dosta visokog presinga, imaju zanimljivu trojku u napadu – Gemovića, Ergelaša, Pejovića, uz stranca u špicu. Mogu da budu jako neugodni i neprijatni. Maksimalno poštovanje prema njima, kao i prema takmičenju i obavezi ispred nas i maksimalna opreznost sa naše strane“, dodao je Blagojević.

Blagojević je rekao da Jovan Milošević, koji je zbog povrede zadnje lože propustio meč protiv Mladosti iz Lučana, neće biti spreman ni za duel protiv Mačve, kao i da Stefan Milić zbog grča u zadnjoj loži „verovatno“ neće kao starter početi predstojeću utakmicu šesnaestine finala Kupa Srbije.

„Milošević neće biti sutra deo ekipe, ali je ušao u ozbiljniji trenažni proces i očekujem ga za koji dan sa ekipom u maksimalnom ritmom. Milić je osetio grč u zadnjoj loži, nije ništa ozbiljnije, u pitanju je reakcija na ožiljak od ranije povrede. Verovatno preventivno neće početi sutra utakmicu. Ostali igrači su spremni i biće maksimalno angažovani da odgovore zahtevima sutrašnje utakmice“, kazao je Blagojević.

Trener Partizana naveo je i da će, zbog intenzivnog rasporeda utakmica, protiv Mačve šansu dobiti igrači koji nisu igrali mnogo u prethodnom periodu.

„Nama ide derbi za derbijem. Prvo Zvezda pa OFK, pa TSC. Sve utakmice su zahtevne. Poseban je ritam, igramo petu utakmicu u dve nedelje i moramo da napravimo neku varijantu kako da budemo produktivni i efikasni a da ostanemo i sveži. To ćemo uraditi uključivanjem u većoj meri nekih igrača koji nisu imali toliko veliku minutažu. Ekipu čine svi momci u trenažnom procesu. Nećemo mnogo eksperimentisati, time ćemo pokazati da imamo ozbiljan stav prema utakmici, ali sigurno će početi utakmicu neki igrači koji nisu počeli prošlu utakmicu“, rekao je Blagojević.

Blagojević je izjavio i da je kup posebno takmičenje jer sve zavisi od jedne utakmice i dodao da će njegovi igrači morati da se nose sa tim pritiskom.

„Kup je specifično takmičenje, drugačije od prvenstva. Nema popravnog, nema novog meča, zato je tu doza većeg opreza i možda većeg pritiska. Mi moramo da se nosimo sa time i da uživamo u tom pritisku“, rekao je trener crno-belih.

Blagojević je pozvao navijače Partizana da dođe na utakmicu u što većem broju i podrže njegovu ekipu.

Na pitanje o trci za titulu u Super ligi Srbije, nakon remija Crvene zvezde protiv Radničkog iz Niša (0:0), Blagojević je naveo da želi da fokus njegovog tima bude isključivo na sopstvenom radu i napretku, ne obazirući se na ostale.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com