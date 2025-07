Blagojević pred revanš protiv Oleksandrije: Ne smemo da se opuštamo

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas da je protivnik njegovog tima u predstojećoj revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija, ukrajinska Oleksandrija, jako kvalitetna i dobro organizovana ekipa i da, uprkos pobedi u prvom duelu dvomeča, njegovi igrači ne smeju da se opuštaju ako žele da se plasiraju u narednu rundu kvalifikacija.

„Sutra je utakmica u kojoj imamo jasan cilj, plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija. Imamo ispred sebe jako dobrog protivnika, bez obzira na rezultat prve utakmice. Oleksandriji ne manjka kvalitet, jako su dobra ekipa. Jako su dobro organizovani sa jako dobrim mehanizmima u gradnji igre. U prvoj utakmici su imali veći posed lopte i veliki broj udaraca na naš gol. Ne smemo da se opuštamo“, naveo je Blagojević na konferenciji za novinare na stadionu Partizana.

Partizan će u četvrtak od 21 čas u Beogradu dočekati Oleksandriju, u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Beogradski crno-beli su u prvoj utakmici dvomeča u poljskim Katovicama pobedili 2:0.

„Moj stav je da bez obzira na okolnosti, raspoloženje i trenutni rezultat, treba da se držimo istih principa koje smo postavili. Voleo bih da vidim odvažan, hrabar i drzak Partizan, koji dominira u svim segmentima igre. Ne zavisi to samo od nas, već i od protivnika i njegovih kvaliteta. Očekujem da se nametnemo, da budem pametni i da nas emocija zbog publike i podrške ne odvede u neko neracionalno razmišljanje i odluke. Naš posao je da sve to iskanališemo i da sve prođe kako treba“, rekao je Blagojević.

Trener Partizana naveo je da je njegova ekipa u prvoj utakmici dvomeča imala problem u „gradnji igre“, ali da je zbog dobre defanzivne organizacije uspela da stvori prilike u ofanzivnoj tranziciji.

„Detaljno smo izanalizirali prvu utakmicu. Imali smo problem u gradnji igre i gradnji našeg napada, dok smo primali šuteve na gol zbog dekoncentracije i spleta okolnosti. Dosta lopti smo im otkinuli zbog dobre organizacije odbrane i posle smo imali jako dobre napade u ofanzivnoj tranziciji. Postigli smo dva gola baš posle takvih momenata. Uvek želimo da u svim fazama igre napravimo pomak napred“, rekao je Blagojević.

Blagojević je rekao da njegova ekipa mora biti spremna na svaku varijantu, ali da ne očekuje da će Oleksandrija napraviti neku veliku promenu u svom stilu igre u odnosu na prvu utakmicu dvomeča.

„Mi smo imali plan igre za tu utakmicu kao i oni. Naš je doneo rezultat. Moramo da budemo pripremljeni za svaku varijantu i promenu njihovog načina igre. To je naš deo posla. Ipak, ne očekujem neke velike promene što se toga tiče, ali cilj ostaje isti – prolazak u sledeće kolo“, kazao je trener Partizana.

Trener Partizana je naveo da će Demba Sek biti spreman za predstojeći meč, kao i da će svi njegovi igrači, osim Mateje Milovanovića i Ivana Vasiljevića, biti u konkurenciji za sastav.

Blagojević je rekao da smatra da su njegovi igrači već pokazali da nemaju problem da igraju pred velikim brojem navijača.

„Momci su protiv AEK-a iz Larnake pokazali da im veliki broj navijača ne predstavlja problem. I na prijateljskim utakmicama u Rusiji su imali pozitivnu reakciju. Nisu se uplašili. Ne sumnjam da ovi momci neće imati opterećenje sa te strane. Pokušavamo da ih pripremimo i uradićemo sve da sa te strane igrači budu spremni“, kazao je trener Partizana.

Blagojević je zamolio navijače Partizana da sav fokus usmere na podršku igračima, kako Evropska fudbalska unija (Uefa) ne bi kaznila klub.

„Naš cilj je da uz plasman obezbedimo još minimum dve evropske utakmice u našoj sezoni, što bi veoma značilo ovim mladim momcima. Idealan scenario je da se plasiramo u sledeću rundu uz novu evropsku pobedu i da to uradimo na taj način da posle ove utakmice Partizan ne dobije nikakvu kaznu od Uefe, što se tiče navijača. Ni jedna, ni druga stvar se nisu često dešavale u prethodnom periodu. Ja bih ovim putem zamolio sve navijače, za koje ne sumnjam da će nam biti velik vetar u leđa, da potpuni fokus usmere na podršku ovim mladim igračima, to je najbitnije. Fokus treba da bude samo na igrače, mi bismo voleli da isti broj navijača bude i na sledećoj utakmici“, rekao je trener Partizana.

Blagojević je naveo da smatra da je razlog za porast u poseti utakmicama Partizana osećaj pripadnosti kod igrača crno-belih koji su navijači prepoznali i dodao da se nada da će se nastaviti niz mečeva sa velikom posetom.

„Osećam euforiju i nadam se da će to biti ozbiljan talas koji će se produžiti i posle ove utakmice. Da to bude jedan novi talas u ovoj novoj ideji funkcionisanja Fudbalskog kluba Partizan. To je ono čemu se ja nadam, a sigurno je da je za navijače najprivlačniji osećaj pripadnosti od strane ovih momaka, njihova emocija koja pokazuje pripadnost klubu i njihova želja da se pokažu u najboljem svetlu i da donesu radost i nadu navijačima Partizana. To su navijači prepoznali i to ih privlači na stadion“, kazao je Blagojević.

Zamenik kapitena Partizana Vanja Dragojević rekao je da očekuje tešku utakmicu protiv dobre ekipe Oleksandrije, i dodao da je ključno da njegova ekipa u tom duelu pokaže karakter.

„Očekuje nas teška utakmica protiv dobre ekipe, koja je to pokazala i na prethodnoj utakmici. Imamo lepu prednost, ali ne treba da se opuštamo i da mislimo da je nešto gotovo. Moramo da pokažemo karakter i da budemo pravi i sutra. Mislim da će biti sjajna atmosfera, pune tribine i potrudićemo se da ih obradujemo i da zajedno slavimo prolaz u narednu fazu“, naveo je vezista Partizana.

Dragojević je propustio prvi meč protiv Oleksandrije, ali je naveo da je naporno trenirao i da je spreman za revanš utakmicu.

Pobednik dvomeča između Partizana i Oleksandrije će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija igrati protiv poraženog iz duela drugog kola kvalifikacija za Ligu Evropa između danskog Mitjilanda i škotskog Hibernijana. Prva utakmica tog dvomeča odigrana je Herningu i završena je rezultatom 1:1, dok je revanš na programu u četvrtak u Edinburgu.

(Beta)

