Blagojević pred utakmicu protiv Radničkog: Dolazimo na Čair odlučni da nastavimo seriju pobeda

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas da je protivnik njegovog tima u predstojećoj utakmici Super lige Srbije, niški Radnički, veoma iskusna ekipa, ali da su njegovi igrači odlučni da u tom duelu nastave niz pobeda i ostanu pri vrhu tabele.

„Radnički je iskusna ekipa, dosta igrača ima zavidan staž u našoj ligi i inostranstvu, ali odlazimo u Niš da se nadigravamo i zadržimo standarde postavljene ovog leta. Orni smo, ambiciozni i dolazimo na Čair odlučni da nastavimo seriju pobeda koja bi nam omogućila da ostanemo u vrhu. To nam je namera“, naveo je Blagojević na konferenciji za novinare, a preneo Mocart Sport (Mozzart Sport).

Partizan će u nedelju od 19.30 na gostujućem terenu igrati protiv Radničkog iz Niša, u utakmici šestog kola Super lige Srbije.

Partizan je pobedio u sve četiri svoje utakmice u dosadašnjem delu državnog prvenstva i nalazi se na drugoj poziciji na tabeli sa 12 bodova, dok Radnički zauzima 10. mesto sa četiri boda.

Radnički od 12. avgusta sa klupe predvodi Tomislav Sivić, kog Blagojević smatra veoma kvalitetnim stručnjakom.

„Analizirajući protivnika, najviše smo se bazirali na meč u Pančevu, jer ga je vodio Tomislav Sivić. Ne smeju da nas zavaraju dva uzastopna poraza Nišlija, naročito protiv Novog Pazara, jer je Radnički do završnice vodio. Svesni smo da je Tomislav Sivić ozbiljan stručnjak, a gledajući početne utakmice Radničkog u prvenstvu jasno nam je da je naspram nas iskusna ekipa, neki igrači Radničkog imaju više superligaških mečeva nego cela naša ekipa zajedno“, dodao je Blagojević.

Sivić je u petak izjavio da crno-beli igraju „možda i najbolji fudbal“ u Srbiji, a Blagojević je rekao da, iako veoma ceni pohvalu trenera Radničkog, ne dozvoljava svojim igračima da se „uljuljkaju“.

„Hvala mu na tome. Prija kad čujete pohvale na sopstveni račun, naročito ako dolaze od struke. Drago mi je što takav utisak ostavljamo. A opet, svesni smo i kvaliteta i nedostataka, zato pokušavam igračima da kažem da nikad nisu toliko dobri kao što ih hvale posle pobeda, niti toliko loši kao kad ih kritikuju posle poraza. Skrenuo sam pažnju momcima da je IMT imao dosta prilika za gol na prethodnom meču i zato ne bismo smeli da se uljuljkamo. Pohvale prijaju, ali i obavezuju. Naša obaveza je da učimo igrače kako da se nose sa pohvalama i kritikama“, kazao je trener Partizana.

Blagojević je rekao da su svi njegovi igrači, sem Mateje Milovanovića i Ibrahima Zubairua, spremni za predstojeći meč.

„Svi igrači su na raspolaganju za meč sa Radničkim, osim Milovanovića i Zubairua. Obojica su tokom petka učestvovali u uvodnom delu treniga, u lakšim vežbama. Već posle utakmice u Nišu Milovanović će se priključiti grupi, dok je Zubairu radio samo vežbe pasa i njega ćemo polako da uvodimo u trenažni proces“, izjavio je Blagojević.

Blagojević je i čestitao Ognjenu Ugrešiću na pozivu na širi spisak seniorske reprezentacije Srbije.

„Veliko priznanje za njega kao igrača i za sve što je uradio u bliskoj prošlosti. Napravio je ogroman napredak, jer je pre samo godinu dana igrao za omladince, a sad je bio deo prvog tima i u Evropi. Čestitam mu na pozivu u A selekciju, što je istovremeno priznanje celoj ekipi i radu koji svakodnevno obavljamo, ujedno podstrek za sve ostale igrače, da se nadaju novom pozivu“, naveo je trener Partizana.

(Beta)

