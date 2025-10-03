Blagojević pred utakmicu protiv Vojvodine: Očekuje nas svetkovina srpskog fudbala

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas da smatra da je predstojeća utakmica Super lige Srbije između crno-belih i Vojvodine „svetkovina srpskog fudbala“ i dodao da njegovu ekipu očekuje jako težak duel protiv tima sa kojim gaji veliki rivalitet.

„Posle ‘večitog’ derbija i još jednog derbija kola, ide još jedan derbi protiv Vojvodine. Postoji tradicija susreta Partizana i Vojvodine, veliki je rivalitet, odigrano je dosta mečeva u kojima je Vojvodina bila ozbiljan protivnik Partizanu. Rivalitet raste i zbog sličnih ambicija klubova. Zbog celog rivaliteta i tradicije, kao i velikog istorijata oba kluba, nas sutra očekuje svetkovina srpskog fudbala“, naveo je Blagojević na konferenciji za novinare.

Partizan će u subotu od 20.30 u Beogradu dočekati Vojvodinu, u utakmici 11. kola Super lige Srbije.

Oba kluba su odigrala po devet mečeva u dosadašnjem delu državnog prvenstva. Partizan je drugi na tabeli sa 22 boda, dva manje i utakmicom više od prvoplasirane Crvene zvezde, dok je Vojvodina treća sa 18 bodova.

„Vojvodina je vrlo izazovan protivnik. Već godinama unazad ulaže dosta da bi napravila ekipu koja će biti konkurentna za vrh tabele. Sastavljena je od pojedinaca sa izuzetnim individualnim kvalitetom, koji su jako iskusni. Individualno su veoma jaki, fizički dobri sa brzim igračima. To su pokazali na prethodnim utakmicama, uprkos nekim rezultatima. Mi ćemo se potruditi da im budemo dostojan protivnik i da dođemo do željenog rezultata. Jako teška utakmica je ispred nas, još jedna od teških u nizu. Voleli bismo da odemo zadovoljni na reprezentativnu pauzu“, dodao je Blagojević.

Blagojević je naveo i da ekipa Vojvodine odlično „napada dubinu“, kao i da je odlikuje veoma intenzivan stil igre.

„Organizacija može da im bude interesantna. Ozbiljni su u napadima dubine, osvajaju druge lopte nakon lopti iz zadnje linije, veoma su intenzivni u tranzicijama. Igraju intenzivan fudbal, imaju igrače koji to mogu da obave“, rekao je trener crno-belih.

Trener Partizana izjavio je i da će ideja njegove ekipe, kao i uvek, biti da pokuša da „diktira“ dešavanja na terenu.

„Mi ćemo pokušati da nametnemo našu ideju igre, da diktiramo dešavanja na terenu u svim fazama igre i da od nas zavise dešavanja na terenu. Naša ideja je uvek da se nametnemo i dominiramo u svakom smislu“, kazao je Blagojević.

Blagojević je rekao i da smatra da nijednoj ekipi neće faliti motivacije na sutrašnjoj utakmici i dodao da očekuje da će modeli igre biti slični kao na prošlom meču ova dva tima, u kom je Partizan pobedio 3:2.

„Motiva sigurno neće nedostajati nijednoj ekipi. Oni imaju motiv da se bore za sam vrh tabele, mi imamo svoje motive. Obe ekipe su se mnogo promenile u odnosu na našu poslednju utakmicu. Očekujem da će modeli i planovi igre biti slični, i nadamo se da će se utakmica završiti kao prošla“, izjavio je trener Partizana.

Trener Partizana naveo je i da su svi igrači njegove ekipe, sem bolesnog Ivana Vasiljevića, spremni za predstojeći meč, i dodao da ima još par dilema u vezi odabira sastava za duel protiv Vojvodine, koje će ubrzo rešiti.

Pre i tokom utakmice protiv Vojvodine biće održana proslava 80. rođendana Partizana. Ulaz na utakmicu biće besplatan, a 90 minuta pre njenog početka biće održan koncert bendova Grupa JNA i Blicaj.

Blagojević je naveo da, iako smatra da proslava rođendana daje njegovim igračima dodatni motiv za pobedu, od svoje ekipe želi da se „isključi“ iz „svečarske“ atmosfere i sav fokus usmeri na utakmicu protiv Vojvodine.

„Sutra nam je i 80. jubilarni rođendan. Čestitam klubu rođendan i pozivam navijače da dođu sutra u što većem broju. Spektakl je pripremljen za navijače sat i po pre početka utakmice. Radimo na tome da se isključimo iz te svečarske atmosfere i da se fokusiramo isključivo na Vojvodinu. Ne želimo da učestvujemo u toj atmosferi, već da budemo isključivo u takmičarskom naboju i izazovu“, rekao je trener Partizana.

