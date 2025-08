Blagojević: Uloga favorita ide Hibernijanu

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas da je protivnik njegove ekipe u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, škotski Hibernijan, favorit u prvoj utakmici tog dvomeča, ali da veruje da će njegovi igrači u tom duelu uspeti da pokažu svoje „pravo lice“.

„Imam maksimalno poštovanje prema Hibernijanu, njihovoj istoriji i onome što oni predstavljaju u škotskom fudbalu. Završili su odmah iza Seltika i Rendžersa u prvenstvu. Prvenstvo im je jako kvalitetno, kao i njihove ekipe. Imaju veći rejting Evropske fudbalske unije (Uefa) od nas. Uloga favorita više ide na njihovu stranu“, naveo je Blagojević na konferenciji za novinare na stadionu Partizana.

Partizan će u četvrtak od 21 čas u Beogradu dočekati Hibernijan, u prvoj utakmici dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

„Mi imamo pravo na našu nadu, imamo pravo da očekujemo dobro izdanje. Biće jako teško protiv jedne jako dobre ekipe, ali ne sumnjam da će se momci u očekivano vrućoj atmosferi uspeti da pokažu pravo lice i da ćemo uspeti da napravimo rezultat koji bi nas približio prolasku u sledeće kolo“, dodao je Blagojević.

Blagojević je rekao da ekipu Hibernijana krasi visok intenzitet igre, dobro izvođenje prekida i fizička snaga.

„Ono što krasi Hibernijan je intenzitet igre, poprilična direktnost ka napred, jako dobri prekidi i fizička snaga. Ne sumnjam da će biti teška utakmica, ali najbitnije je da se adaptiramo na drugačiji stil i drugačiji model igre i da napravimo kvalitetan odgovor kako bismo se mi nametnuli na sutrašnjoj utakmici. Slično je to što su sve tri ekipe protiv kojih smo igrali u kvalifikacijama znatno starije od nas. I oni su isto ekipa sa dosta stranih fudbalera i to im daje određenu prednost, a naša energija je mladost ove ekipe“, dodao je Blagojević.

Trener Partizana je naveo da je ključno da njegova ekipa na dobar način odgovori nivou intenziteta na kom Hibernijan igra i da pokaže snažnu igru u duelima, a kao najveću opasnost izdvojio je napadača škotskog tima Martina Bojla.

„Nemam sumnje da ukoliko želimo da napravimo dobar rezultat sutra, moramo da im odgovorimo intenzitetu igre, da budemo jaki u duelima jedan na jedan, da osvajamo ‘druge’ lopte, da budemo dobri u čitanju igre i da nametnemo naš plan igre“, kazao je Blagojević, koji je dodao da je bio impresioniran igrom Hibernijana u dvomeču protiv Mitjilanda.

Blagojević je rekao i da je njegova ekipa u prethodnom periodu značajno popravila svoj „intenzitet trčanja“ i da će joj to pomoći da u predstojećem meču parira fizičkim karakteristikama igrača Hibernijana.

„Velika je razlika u intenzitetu trčanja u poređenju sa utakmicama koje su bile pred kraj prošle sezone. Duplo više tog intenzivnog trčanja i sprinta imamo sada, što je veliki napredak i na to smo ponosni. U tom aspektu smo se približili evropskom nivou sa željom da još više napredujemo, što će verovatno biti i slučaj“, kazao je Blagojević.

Trener Partizana je naveo i da je u sadašnjem fudbalu jako teško sakriti određene stvari od protivnika, ali da će u predstojećem duelu ključno biti kako se sprovede „protivplan“ koji njegov tim osmisli.

„Uveren sam da je Hibernijan nas detaljno skautirao i da znaju šta da očekuju od nas. To smo i mi isto uradili. Presudan će biti način i model koji se izabere i sprovede kao neki protivplan“, rekao je Blagojević.

Fudbaler Partizana Mario Jurčević zbog povrede nije igrao u revanšu protiv Oleksandrije i meču protiv Radničkog iz Kragujevca, a na poziciji levog beka ga je u tim duelima zamenio Aranđel Stojković. Blagojević je rekao da će Jurčević biti spreman za predstojeći meč, kao i da Stojković, koji neće biti u konkurenciji za sastav zbog suspenzije zbog crvenog kartona, pruža ogromnu prednost njegovom timu zbog sposobnosti da igra na više pozicija i dodao i da pozitivno utiče na ostale igrače u ekipi.

„Stojković je pravo blago. Može da igra na više pozicija, levi bek, desni bek, zadnji vezni. Pozitivno utiče na svlačionicu i zadovoljstvo nam je što ga imamo.“, naveo je trener Partizana.

Blagojević je rekao i da euforija, uprkos nizu pobeda njegove ekipe, ne postoji i da njegov tim utakmicu protiv Hibernijana, kao i svaki naredni meč, dočekuje sa „obe noge na zemlji“.

Trener Partizana je dodao i da njegov tim uvek mora da se ponaša na isti način i bude fokusiran na principe igre.

„Uvek se više radujemo kad pobeđujemo, to utiče na psihologiju i samopouzdanje. Niz od vezanih pobeda donosi pozitivno samopouzdanje ekipe i to će biti plus. Ipak, moramo uvek da se ponašamo na isti način i da budemo fokusirani na principe oko kojih smo se dogovorili“, kazao je Blagojević.

Blagojević je izjavio i da će dodatne utakmice u međunarodnim takmičenjima pomoći njegovoj ekipi da stekne potrebno iskustvo, i da se vidi napredak kod njegovih igrača u odnosu na prvi duel protiv AEK-a iz Larnake.

„Ovi momci vape za novim iskustvima i nema bolje prilike od ove. Izgledamo drugačije u odnosu na prvu utakmicu u Larnaki. Za to su zaslužni minuti i iskustvo koje smo stekli. Želimo na sledećoj utakmici da nastavimo trend napretka“, naveo je trener Partizana.

Blagojević je pohvalio igru krilnog napadača Partizana Nemanje Trifunoviča, za kog smatra da sjajno radi neke „manje vidljive“ stvari.

„Pohvaliću Trifunovića za partije koje pruža u poslednje vreme i za evidentan napredak u smislu kontinuiteta i kvaliteta igre. Vrlo često se kvalitet igara nekog igrača ne oslikava u asistencijama i golovima, nego i u nekim manje vidljivim stvarima. Ono što ja izuzetno cenim kod Trifketa su upravo te stvari“, rekao je Blagojević.

Blagojević je dodao i da Trifunović ne treba da bude opterećen golovima i asistencijama, i da će oni doći ako bude nastavio da se drži principa igre.

Fudbaler Partizana Nemanja Trifunović rekao je da se raduje predstojećoj utakmici, za koju smatra da će pružiti iskustvo njemu i njegovim saigračima.

„Mi smo jako mlada ekipa i to je za nas jedno veliko iskustvo. Radujemo se utakmici i ući ćemo u nju što bolje da bismo ostvarili što bolji rezultat“, izjavio je krilni napadač Partizana.

Trifunović je naveo i da igranje pred velikim brojem navijača njegovoj ekipi ne stvara nikakav pritisak, već samo daje dodatnu motivaciju, i da će on i njegovi saigrači dati sve od sebe da ostvari dobar rezultat na predstojećem meču.

Krilni napadač crno-belih je dodao i da je ovo prvi put u poslednje tri godine da se oseća kao da ima puno poverenje trenera i saigrača.

„Tu sam tri godine, promenio sam dosta trenera, ali se sad prvi put osećam kao da mi neko veruje. Kako treneri, tako i saigrači. Jako je lep osećaj, i uvek sam maštao da ću igrati pred punim stadionom Partizana“, kazao je Trifunović.

Revanš dvomeča između Partizana i Hibernijana na programu je 14. avgusta u Edinburgu.

