Blagojević: Veliko poštovanje prema rivalu, ali fokusirani smo na sebe

Trener Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas da očekuje pravi derbi i dobru atmosferu u duelu protiv TSC-a, ali i da ekipi nije lako zbog gustog rasporeda i reprezentativne pauze.

„Zadovoljstvo nam je što imamo toliko reprezentativaca, ali to remeti kontinuitet. Imaćemo samo dva, tri dana da se spremimo za TSC i to nam ne prija. Poštujemo TSC koji je za šest, sedam godina od nižerazrednog kluba postao učesnik evropskih takmičenja. TSC je primer dobre organizacije“, rekao je Blagojević na konferenciji za novinare.

Partizan će u subotu od 18.30 gostovati TSC-u u 12. kolu Super lige.

„Iza nas su tri teška duela protiv Crvene zvezde, OFK Beograda i Vojvodine, tri derbija. Ispred nas je još šest utakmica pre naredne pauze. Očekujem odličnu atmosferu u Bačkoj Topoli i pozivam navijače da nas podrže u velikom broju, posebno jer će naredna dva meča u Humskoj biti bez publike“, poručio je Blagojević.

Od kada je preuzeo Partizan, Blagojević još uvek nema pobedu protiv TSC-a.

„Nisam pristalica revanšizma. Ne postoji ta vrsta emocije. Ali, ja lično imam motiv, jer otkako sam na klupi Partizana nismo pobedili TSC. Otkako radimo zajedno, igrali smo tri puta protiv TSC-a u Beogradu i nijednu nismo dobili. Najbolnija je svakako ona eliminacija u Kupu posle penala“, izjavio je Blagojević.

„TSC je mnogo bolji kod kuće nego na gostovanjima i to opet govori o ozbiljnosti posla koji je pred nama. Individualno su dobri, imaju spoj mladosti i iskustva“, dodao je on.

Što se tiče povreda, Blagojević je rekao da nema većih problema.

„Vukotić se vratio ranije iz reprezentacije zbog povrede mišića, ali je spreman. Ostalih problema nemamo“, rekao je on.

Blagojević je posebno je pohvalio reprezentativce Ognjena Ugrešića i Stefana Dragojevića.

„Njihov poziv za A reprezentaciju je veliki uspeh i za klub. Za godinu dana su prošli put od omladinske lige, preko Teleoptika i mlade reprezentacije, do prvog tima Partizana i A reprezentacije. Sada sve zavisi od njihovog fokusa i stava na terenu, ali poznajem ih kao dobre i vredne momke i ne sumnjam da će nastaviti u dobrom pravcu“, rekao je Blagojević.

Blagojević je dodao da se ne opterećuje brojem osvojenih bodova i mestom na tabeli.

„Partizan je veliki klub sa pravom na ambicije. Partizan ima i obavezu da bude ambiciozan. Mi smo fokusirani na svoj rad i želju da budemo bolji, i to vidimo kao ostvarivo. Moramo da obraćamo pažnju na svaki detalj“, naveo je on.

Blagojević je rekao i da nije imao tokom leta kontakte sa TSC-om.

„Nisam imao nikakav kontakt sa TSC-om, ni ponudu. Izuzetno ih poštujem i prvi put sam se sreo sa njima dok su igrali u drugoj ligi, kada sam vodio Inđiju. Već tada sam znao da su klub koji će rasti i postati ozbiljan evropski projekat. Pohvaljujem ih još jednom, ali moja budućnost je vezana isključivo za Partizan“, zaključio je Blagojević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com