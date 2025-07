Blagojević zadovoljan pobedom Partizana u Pančevu

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je da mu je laknulo posle večerašnje pobede i gola u poslednjim trenucima utakmice protiv Železničara u Pančevu, na početku takmičenja u Super ligi Srbije.

„Naravno da je lakše. Uvek je dobro pobediti, pogotovo na kraju. Naravno da je laknulo posle utakmice pre tri dana koja je bila naporna i stresna i psihološki negativno. Ovo nam znači. Emocije su posle te utakmice na višem nivou“, rekao je Blagojević za televiziju Arena sport.

Fudbaleri Partizana pobedili su Železničar 1:0, golom Andreja Kostića u sedmom minutu nadoknade vremena, u utakmici prvog kola Super lige Srbije. Partizan je ušao u tu utakmicu posle eliminacije iz prvog kola kvalifikacija za Ligu Evropa protiv kiparskog AEK-a posle jedanaesteraca.

„Zadovoljni smo pogotovo jer kad smo počeli da padamo pod uticajem onoga što je bilo pre tri, četiri dana umorili smo se, pali smo tih poslednjih 15 minuta, a onda nismo primili gol, mi smo ga dali i srećno se završilo“, naveo je trener crno-belih.

Fudbaler Partizana Demba Sek povredio se u prvom poluvremenu utakmice.

„Ne znam, nadam se da nije ozbiljno“, dodao je Blagojević.

Fudbaleri Partizana igraju u četvrtak u Katovicama protiv Oleksandrije, prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

„Odmorićemo, pa ćemo od sutra da radimo analizu Oleksandrije. Spremamo se u stručnom štabu. Nismo prezentovali igračima, od sutra ćemo prezentovati to. Takav je raspored, sve je u dva tri dana, ovi mladi momci nemaju to iskustvo dva puta nedeljno“, rekao je on.

„Od ovih igrača koje imaju, to su Natho i Kalulu, Jurčević. Svi ostali ne da nemaju praksu igranja dva ili tri puta nedeljno, već nemaju ni veliki broj utakmica u seniorskoj konkurenciji. Idemo korak po korak“, dodao je Blagojević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com