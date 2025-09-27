Blagojević zadovoljan pobedom u Zaječaru

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je da je zadovoljan večerašnjom pobedom protiv OFK Beograda u Zaječaru.

„Nema goreg u fudbalu, odnosno generalno u sportu kada putujete na dalek put, izgubite utakmicu, pa morate da se vraćate tužni. Mi smo srećni, biće muzike verovatno“, rekao je Blagojević za televiziju Arena sport.

Fudbaleri Partizana pobedili su u Zaječaru OFK Beograd 2:0, u utakmici 10. kola Super lige Srbije.

„Dosta dobro je bilo od početka utakmice, znali smo šta možemo da očekujemo od njih. Oni su pretili, znali smo njihove planove, jako dobro napadaju dubinu sa tim igračima i sigurno će biti u vrhu tabele na kraju šampionata“, naveo je Blagojević i zahvalio je navijačima na podršci.

Partizan je posle sedme pobede preuzeo prvo mesto na tabeli sa 22 boda i ima bod više ali i dve utakmice više od Crvene zvezde.

OFK je posle petog poraza sedmi na tabeli sa 13 bodova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com