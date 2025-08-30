Blagojević: Zadovoljan sam igrom Partizana

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je da je zadovoljan igrom svoje ekipe u večerašnjoj pobedi protiv Radnika iz Surdulice u Super ligi Srbije.

„Zadovoljan sam. Zadovoljan sam bio i prvim poluvremenom, sem par minuta gde smo se opustili jer smo bili pod utiskom da držimo sve pod kontrolom. Nismo dali golove iz nekih jako dobrih pozicija. Kad se to desi onda se u drugo poluvreme ulazi sa nekom nervozom. (Andrej) Kostić nam je ponovo prekratio muke i doneo nam olakšanje golom“, naveo je Blagojević za TV Arenu Sport.

Partizan je na svom terenu u Beogradu pobedio Radnik 2:0, u utakmici sedmog kola Super lige Srbije.

Beogradski crno-beli su prvi na tabeli sa 16 bodova iz šest utakmica, dok Radnik zauzima pretposlednje, 15. mesto sa četiri boda.

Partizan je ovu utakmicu odigrao u dresovima koji su dizajnirani u znak sećanja legendarnog fudbalera crno-belih Dragana Mancea, koji je poginuo 3. septembra 1985. godine u 23. godini.

„Bio je lep omaž igračima iz prošlosti i Draganu Manceu, i drago mi je da se ovako završila utakmica“, dodao je Blagojević.

Trener Radnika Marko Jakšić rekao je da su određeni igrači njegove ekipe „podbacili“ u fizičkom planu u večerašnjoj utakmici i dodao da je Partizan kontrolisao igru.

„Naš plan je bio da umrtvimo tu mladost i da probamo iz tranzicije da dođemo do onoga što radimo dobro. Pojedinci su podbacili u nekom fizičkom planu, došlo je do nekog zasićenja. Igramo u visokom ritmu što u ovoj utakmica nije bilo najbolje sa naše strane. Igrali smo koliko nam je Partizan dozvolio“, izjavio je Jakšić.

Jakšić je naveo i da njegova ekipa mora da bolje koristi svoje šanse.

„Nismo mi ekipa koja može da stvori četiri, pet šansi i da ih ne iskoristi. Treba da popravimo realizaciju“, kazao je trener Radnika.

