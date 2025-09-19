Blagojević: Zvezda je favorit na papiru

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas, pred predstojeći „večiti“ derbi, da je Crvena zvezda favorit na papiru, ali da njegov tim veruje u pozitivan rezultat.

„Prošlo je devet meseci od kada smo počeli da pravimo drugačiji Partizan. Odigrali smo dva derbija koja su prošla tako kako su prošla. Bez obzira na našu želju i veru u ono što radimo i moju veru u ekipu, svi ćete se složiti da je Zvezda veliki favorit. To je ekipa tri, četiri puta vrednija od naše, sa širinom i kvalitetom koji su već pokazali“, rekao je Blagojević na konferenciji za novinare.

Partizan će u subotu od 19 časova u Beogradu dočekati svog gradskog rivala, ekipu Crvene zvezde, u utakmici devetog kola Super lige Srbije.

Crno-beli su prvi na tabeli sa 19 bodova iz sedam utakmica, dok je Crvena zvezda druga sa 18 bodova iz šest mečeva.

„Ako poredimo Zvezdu sa evropskim klubovima, taj tim je pravljen za Ligu šampiona. Potpuno smo svesni njihovih kvaliteta, oni ih redovno pokazuju. Mi imamo pravo na nadu, verujemo u sebe, imamo dobru energiju, veliku ambiciju i želju i siguran sam da ćemo dati sve od sebe da uspemo ono što želimo – da se rivalu suprotstavimo najbolje što možemo i uradimo sve da dođemo do pobede“, naveo je trener Partizana.

Blagojević je rekao i da veruje da će obe ekipe predstojeći meč igrati sa maksimalnim zalaganjem i dodao da, uprkos prednosti u kvalitetu ekipe Zvezde, smatra da će energija i optimizam koji njegovi igrači poseduju pomoći njegovom timu da se suprostavi crveno-belima.

„Ne dovodim u pitanje želju nijedne ekipe. Ne mislim da je naša želja veća od Zvezdine. Ali volja mojih igrača da napreduju je nešto što ih krasi i to nam sigurno daje neku pozitivnu energiju. Zvezda jeste u prednosti na papiru, ali način na koji napredujemo nam daje energiju i dodatni optimizam da možemo i favorizovanoj Zvezdi da budemo na megdanu kako želimo i da dođemo do pobede“, kazao je Blagojević.

Trener Partizana izjavio je i da, uprkos želje kluba da afirmiše mlade igrače, pritisak da se ostvaruju pozitivni rezultati uvek postoji.

„Pritisak rezultata uvek postoji. Mi smo u procesu koji je klub izabrao i u kom se tim nalazi. Mladost, energija, afirmacija mladih igrača. Bez obzira na tu činjenicu, mi ne smemo da zaboravimo da je uz sve to jako važno kakav rezultat postižemo. Mi smo svesni toga da ime Partizana obavezuje postizanje pozitivnih rezultata. To sigurno nije lako sa ovako mladom ekipom, ali mi idemo napred u skladu sa time da pored afirmacije i napredovanja igrača dolazimo i do pozitivnog rezultata“, rekao je Blagojević.

Blagojević je naveo i da je „večiti“ derbi, iako nosi isti broj bodova kao i druge utakmice, poseban meč.

„Svaka utakmica je test za ovu ekipu. Ne bih izdvojio sutrašnju. Svaka nosi određeni izazov. Ipak, ovo je posebna utakmica, iako bodovi u njoj vrede isto kao i u svakoj narednoj i uzimajući u obzir sve to pristupamo pripremi za nju. Imaćemo uspone i padove. Treba da budemo uporni da podržimo decu i doguramo što dalje“, kazao je trener Partizana.

Trener Partizana je naveo da u njegovoj ekipi nema povređenih igrača i da već zna startnu postavu za sutrašnju utakmicu.

Na pitanje novinara o stanju Ibrahima Zubairua, koji je dugo bio odsutan sa terena zbog povrede, odgovorio je da ganski krilni napadač aktivno učestvuje u svakom treningu i da će se potruditi da mu u narednom periodu pronađe prostora da se vrati u dobro stanje fizičke pripreme i samopouzdanja.

„Zubairu trenira sa nama već tri nedelje, aktivno učestvuje u svakom treningu, nema restrikcije. Povreda je bila takve prirode da je dugo bio van terena, kao takva potrebno je da se vrati u fizičkom smislu i da se oslobodi straha. Sve to iziskuje period. Mi ćemo u narednom periodu tražiti prostora da mu vratimo fizičku pripremu i samopouzdanje. On je u prethodnom periodu bio jedan od nosilaca igre i bio bi velika pomoć ovoj ekipi“, kazao je Blagojević.

Blagojević je naveo i da, uprkos protivniku, od njegove ekipe uvek traži da zadrži iste principe i stil igre.

„Ja se trudim da bez obzira na protivnika zadržimo naš stil igre i našu ideju. Moja poruka igračima je da pokušamo uvek da funkcionišemo po istim principima. Nekad se od toga odstupa, ali generalno je moja osnovna ideja uvek da se držimo naših principa igre i da pokušamo da se nametnemo u određenim principima igre i dođemo do pozitivnog rezultata“, kazao je Blagojević.

Blagojević je rekao da se njegova ekipa trudi da smanji greške u odbrani i koncentraciji koje je pravila ranije, i dodao da je za pozitivan rezultat na ovakvoj utakmici potreban maksimalan fokus u svim segmentima igre.

„Uvek je najvažniji balans. Ako budemo okrenuti ka ofanzivi postoji mogućnost da budemo kažnjeni u tranziciji. Ukoliko budemo suviše uvučeni, opet postoji mogućnost da nas protivnik kazni. Uvek je najbolji balans i biti maksimalno fokusiran na svaki aspekt igre. Da kad mi imamo loptu praktikujemo naše modele i da budemo fokusirani na tranzicione momente i u defanzivi na njihovu kretnju i postavku. Bez kompletnog paketa u svakom segmentu igre, na ovim utakmicama ne možemo da dođemo do rezultata. Ovakva utakmica zahteva pun fokus“, izjavio je trener Partizana.

Za razliku od prethodnih derbija, ovaj će se igrati pred većinski domaćim navijačima na stadionu Partizana.

„Prvi put u ovoj godini igramo pred našim navijačima i ceo stadion je rasprodat, što je izuzetno pozitivna činjenica i određeni uspeh. U odnosu na prethodne duele, sada vlada i masovnija pozitivna energija, što vidim i po interesovanju medija. To posmatram kao dobit pred derbi“, rekao je Blagojević.

Blagojević je izrazio želju da sav fokus bude na igračima.

„Voleo bih da kompletan fokus bude na terenu, nikako ne na tribini u nekom negativnom smislu. Ne sumnjam da će naši navijači biti velika podrška ovoj mladoj ekipi. Oni su pokazali da veruju u ovu ekipu, da žele da je podrže i nama to mnogo znači. Želja mi je da igrači budu glavni protagonisti i da svako radi svoj posao. Želim sudiji da bude neprimetan, jer je to najbolji znak da je uradio svoj posao kako treba. Ukoliko svako bude radio svoj posao u skladu sa svojim kvalitetom, uopšte ne sumnjam da nas očekuje uzbudljiva utakmica u kojoj će svi navijači uživati“, kazao je Blagojević.

