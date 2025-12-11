Boban Marjanović novi igrač Ilirije

Nekadašnji reprezentativac Srbije i košarkaš Crvene zvezde i brojnih NBA klubova Boban Marjanović novi je igrač slovenačke Ilirije.

Klub iz Ljubljane objavio je dobrodošlicu Marjanoviću na društvenim mrežama bez drugih informacija o ugovoru.

Marjanović se tako posle 10 godina vraća u ABA ligu.

Srpski centar je ove godine igrao za kineski Džeđang, dok je prošle godine tri meseca igrao za Fenerbahče, u koji je prešao posle dve godine u Hjustonu.

U NBA ligi igrao je još za San Antonio, Detroit, Los Anđeles Kliperse, Filadelfiju i Dalas.

Karijeru je počeo u Hemofarmu, a između ostalih igrao je za Crvenu zvezdu, CSKA iz Moskve, Žalgiris i Megu.

Sa seniroskom reprezentacijom Srbije osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu 2017. godine, zlato na Svetskom prvenstvu za igrače uzrasta do 19 godina 2007. i zlato godinu dana kasnije na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina.

(Beta)

