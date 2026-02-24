Bode Glimt eliminisao Inter, Leverkuzen i Njukasl u osmini finala LŠ

Fudbaleri Bode Glimta plasirali su se u osminu finala Lige šampiona, pošto su večeras u gostima pobedili Inter sa 2:1 u revanš utakmici plej-ofa.

Norveški tim je u prvom meču slavio sa 3:1, pa je u narednu rundu Lige šampiona prošao sa ukupnih 5:2.

Inter je u prvom poluvremenu sve vreme napadao, pokušavajući da smanji zaostatak iz prvog meča, ali nije uspeo da pogodi mrežu gostujućeg tima iz 14 pokušaja.

Ništa se nije promenilo ni na početku drugog poluvremena. Inter je imao loptu u svom posedu i napadao, ali je umesto domaće ekipe povela gostujuća u 58. minutu.

Manuel Akandži je napravio veliku grešku i loptu ispred svog šesnaesterca dodao u pravo u noge Olea Didrika Blomberga, kojem je Jan Zomer odbranio udarac, ali se na pravom mestu našao Jens Peter Hauge i poslao loptu u mrežu.

Hakon Ejven je u 72. minutu, na asistenciju Haugea, duplirao prednost Bode Glimta i najavio veliko slavlje norveškog tima.

Inter je četiri minuta kasnije posle kornera i gužve u šesnaestercu uspeo da postigne gol preko Alesandra Bastonija, ali više od toga nije mogao.

Bode Glimt će u osmini finala igrati protiv Mančester sitija ili Sportinga.

Plasman u osminu finala potvrdio je i Njukasl, koji je posle 6:1 iz prvog meča, večeras na svom terenu pobedio Karabag sa 3:2.

Njukasl je posle šest minuta već vodio sa 2:0, pošto su Sandro Tonali u četvrtom i Žoelinton u šestom minutu zatresli mrežu gostujućeg tima.

Kamilo Duran je u 51. minutu smanjio na 2:1, ali je samo minut kasnije Sven Botman vratio dva gola prednosti Njukaslu.

Karabag je u 57. minutu ponovo smanjio prednost domaćeg tima. Marko Janković je nije iskoristio penal, ali je Elvin Džafargulijev natrčao na odbitak i pogodio za konačnih 3:2.

Njukasl će u osmini finala igrati protiv Čelsija ili Barselone.

Fudbaleri Bajera i Olimpijakosa su u Leverkuzenu odigrali bez golova, ali je taj rezultat bio dovoljan nemačkom timu za prolaz u osminu finala pošto je u prvoj utakmici pobedio sa 2:0.

Bajer će u osmini finala igrati protiv minhenskog Bajerna ili Arsenala.

Ranije danas, plasman u osminu finala obezbedio je i Atletiko Madrid, pošto je kao domaćin pobedio Klub Briž sa 4:1. Prvi meč, odigran prošle nedelje, završen je nerešenim rezultatom 3:3, pa je Atletiko ukupnim rezultatom 7:4 prošao dalje.

Atletiko će u osmini finala igrati protiv Liverpula ili Totenhema.

(Beta)

