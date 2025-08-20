Bodo Glimt na korak do plasmana u LŠ, tri remija u preostalim mečevima plej-ofa

Fudbaleri Bodo Glimta pobedili su večeras na svom terenu Šturm iz Graca sa 5:0, u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

Norveški prvak je poveo u sedmom minutu pogotkom Kaspera Hega, da bi tri minuta kasnije rezultat povećao Odin Bjertuft.

Treći pogodak za domaći tim postigao je Ulrik Saltnes u 25. minutu, dok se u 54. minutu u strelce upisao Hokon Evjen.

Konačanih 5:0 postavio je Vilijam Beving autogolom u 79. minutu.

Revanš je na programu narednog utorka u Klagenfurtu.

Bazel i Kopenhagen odigrali su nerešeno 1:1.

Švajcarski tim je u vođstvo doveo Džerdan Šaćiri u 14. minutu sa penala, a izjednačujući gol za goste postigao je Gabrijel Pereira u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena.

Bazel je u 82. minutu ostao sa desetoricom na terenu, pošto je drugi žuti karton dobio Džonas Adžetej.

Kopenhagen je pet minuta kasnije mogao do pobede, ali je gol Andreasa Kornelijusa poništen zbog ofsajda.

Revanš se igra naredne srede u Danskoj.

Fenerbahče i Benfika odigrali su u Istanbulu nerešeno 0:0.

Gosti iz Portugala su od 71. minuta igrali sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton pokazan Florentinu. Fenerbahče do kraja meča nije uspeo da iskoristi brojčanu prednost, a revanš je zakazan za narednu sredu u Lisabonu.

Bez golova su u Glazgovu odigrali Seltik i prvak Kazahstana Kairat Almati.

Revanš je na programu narednog utorka u Almatiju od 18.45.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com