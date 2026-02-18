Bodo Glimt pobedio Inter, Bajer na gostovanju savladao Olimpijakos u prvom meču plej-ofa LŠ

Fudbaleri Bodo Glimta pobedili su večeras na svom terenu milanski Inter sa 3:1, u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u osminu finala Lige šampiona.

Norveški tim je u 20. minutu poveo preko Sondrea Feta, da bi Inter u 30. minutu izjednačio golom Frančeska Pija Espozita.

Pitanje pobednika Bodo Glimt rešio je u periodu od 61. do 64. minuta, kada su golove postigli Jens Hauge i Kasper Heg.

Bajer Leverkuzen je u Pireju bio bolji od Olimpijakosa sa 2:0.

Olimpijakos je mogao do vođstva u 45. minutu, ali je pogodak Ajuba El Kabija poništen zbog ofsajda u kojem se našao Mehdi Taremi.

Gosti su u drugom poluvremenu stigli do pobede golovima Patrika Šika u 60. i 63. minutu.

Revanš mečevi su na programu u utorak.

(Beta)

