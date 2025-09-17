Bodo Glimt u završnici do boda protiv Slavije u Pragu, bez golova u meču Olimpijakosa i Pafosa

Fudbaleri Slavije i Bodo Glimta odigrali su večeras u Pragu nerešeno 2:2, u utakmici prvog kola ligaške faze Lige šampiona.

Češki šampion je poveo u 23. minutu golom Jusufe Mbođija, dok je norveški tim mogao do izjednačenja u 54. minutu, kada je sa penala bio neprecizan Kasper Heg.

Mbođi je svoj drugi gol postigao u 74. minutu, da bi četiri minuta kasnije rezultat smanjio Danijel Basi.

Bodo Glimt je do boda u debitantskoj utakmici u Ligi šampiona stigao golom Sondrea Feta u 90. minutu.

Slavija Prag u drugom kolu gostuje milanskom Interu, dok Bodo Glimt prvi domaći meč u Ligi šampiona igra protiv Totenhema.

Olimpijakos i Pafos su u Pireju odigrali nerešeno 0:0.

Kiparski šampion je od 26. minuta igrao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton pokazan brazilskom fudbaleru Brunu.

U sledećem kolu Olimpijakos gostuje Arsenalu, a Pafos dočekuje Bajern.

Mečevi drugog kola ligaške faze Lige šampiona na programu su 30. septembra i 1. oktobra.

(Beta)

