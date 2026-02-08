Bogdanović bez minuta u pobedi Klipersa nad Minesotom u NBA ligi, Toronto bolji od Indijane

Košarkaši Los Anđeles Klipersa pobedili su večeras na gostujućem terenu Minesotu 115:96 (23:19, 31:23, 26:17, 35:37), i zabeležili svoj 25. trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Klipersa bio je Kavaj Lenard sa 41 poenom, uz osam skokova i četiri ukradene lopte. Džon Kolins i Janik Konan Niderhauzer su dodali po 15 poena, dok je Kobi Sanders postigao 10 poena.

Srpski bek u ekipi Klipersa Bogdan Bogdanović nije ulazio u igru.

U ekipi Minesote najefikasniji je bio Entoni Edvards sa 23 poena. Džulijus Rendal je dodao 17 poena i osam skokova, Ajo Dosunmu je upisao 11 poena, dok su po 10 poena postigli Bouns Hajland i Rudi Gober, koji je zabeležio i sedam skokova.

Klipersi su deveti na tabeli Zapadne konferencije sa 25 pobeda i 27 poraza, dok je Minesota šesta sa skorom 32/22.

Klipersi će u svojoj narednoj utakmici igrati na gostujućem terenu protiv Hjustona, dok će Minesota dočekati Atlantu.

Toronto je na svom terenu pobedio Indijanu 122:104 (21:20, 25:28, 44:26, 32:20), i naneo joj njen četvrti uzastopni poraz.

Najefikasniji u ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, bio je Skoti Barns sa 25 poena, uz 14 skokova, šest asistencija i četiri blokade. Ar Džej Beret je dodao 20 poena i osam skokova, Sandro Mamukelašvili je upisao 17 poena, dok su Brendon Ingram i Imanuel Kvikli postigli po 13 poena.

U ekipi Indijane najefikasniji je bio Paskal Sijakam sa 18 poena. Džej Haf je dodao 15 poena i sedam skokova, Džaras Voker je upisao 13 poena, dok je Ben Šepard postigao 12 poena.

Toronto je peti na tabeli Istočne konferencije sa 32 pobede i 22 poraza, dok Indijana zauzima poslednje, 15. mesto sa skorom 13/40.

Toronto će u svojoj narednoj utakmici dočekati Detroit, dok će Indijana igrati na gostujućem terenu protiv Njujorka.

(Beta)

