Bogdanović postao „Mister Automatik“, opet zatrpao koš, zapalio medije (video)

Srbija je pobedila Češku u meču za 5. mesto na SP u Kini. Raspucani Bogdan Bogdanović je obeležio i ovaj susret ― ubacio je 31 poen, od toga sedam trojki, a mreže ne prestaju da bruje o njegovoj fenomenalnoj igri.

FIBA je na Instagramu objavila snimak svih sedam Bogdanovih trojki na meču sa Česima, uz reči:

„31 poen / 7 trojki. Mister Automatik poveo Srbiju do pobede 91-80.“

Koliko je fantastično šutirao naš bek u Kini govori i podatak da je ukupno pogodio 35 trojki, što je za 11 više od njegovog prvog „pratioca“ Korija Vebstera.

Here are the FIBA World Cup leaders in total 3-pointers made. Bogdan Bogdanovic: 35

Corey Webster: 24

Jarmoir Bohacicik: 20

Donovan Mitchell 17

Facundo Campazzo: 17

Kyle Wiltjer: 15 Good lord, Bogdan. — T.J. McBride (@TJMcBrideNBA) September 14, 2019

Portal „Sportando“ izvukao je u prvi plan drugi podatak ― otkad se vodi statistika na SP (1994), Bogdanović je tek drugi igrač koji je postigao sedam i više trojki na više od jedne utakmice.

Bogdan Bogdanovic is only the second player to have scored 7+ 3-pointers in multiple games in the FIBA Basketball World Cup since 1994 (Larry Ayuso, 4 games) — Sportando (@Sportando) September 14, 2019

Još jednu zanimljivost primetio je sportski portal „Jurohups“ ― Bogdan je sam postigao više trojki od sedam reprezentacija na Mundobasketu (svaka reprezentacija odigrala je najmanje pet mečeva na ovom svetskom kupu).

Bogdan Bogdanovic made more 3-pointers than seven national teams in 2019 World Cup#FIBAWC | Eurohoops https://t.co/v01AMsdY9z — Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) September 14, 2019

Ponosan na uspehe Bogdana Bogdanovića je i njegov klub Sakramento Kings, koji je njegovu završnu partiju na SP prokomentarisao sa tri sličice koje predstavljaju vatru.

31 points to close out the World Cup 🔥🔥🔥 https://t.co/XIVIFPhAS5 — Sacramento Kings (@SacramentoKings) September 14, 2019

Mnogi misle da je Bogdanović svojim igrama zaslužio titulu najkorisnijeg igrača na Svetskom prvenstvu.

(Sputnjik)