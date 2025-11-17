Bogdanović postigao 11 poena u porazu Los Anđeles Klipersa od Bostona

Košarkaši Los Anđeles Klipersa izgubili su noćas na gostujućem terenu od Bostona 118:121, i zabeležili sedmi poraz u poslednjih osam utakmica u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Najefikasniji u ekipi Klipersa bio je Džejms Harden sa 37 poena, uz osam asistencija i sedam skokova. Džon Kolins je dodao 17 poena, Ivica Zubac je upisao 16 poena i 12 skokova, dok je Kobi Senders postigao 11 poena.

Srpski bek u ekipi Klipersa Bogdan Bogdanović je za 35 minuta igre takođe postigao 11 poena (4/10 šut iz igre), uz četiri skoka i tri asistencije.

U ekipi Bostona najefikasniji je bio Džejlen Braun sa 33 poena, uz 13 skokova. Pejton Pričard je dodao 30 poena, Derik Vajt je upisao 22 poena, devet asistencija i sedam skokova, dok je Nemijas Keta zabeležio 14 poena i devet skokova.

Klipersi zauzimaju 11. mesto na tabeli Zapadne konferencije sa četiri pobede i devet poraza, dok je Boston deveti na Istoku sa skorom 7/7.

Vašington je na svom terenu izgubio od Bruklina 106:129, i zabeležio 11. uzastopni poraz.

Najefikasniji u ekipi Vašingtona bio je Kišon Džordž sa 29 poena. Si Džej Mekolum je dodao 17 poena, dok je Kris Midlton upisao 14 poena.

Srpski krilni centar u ekipi Vizardsa Tristan Vukčević je za sedam minuta igre zabeležio dva poena (1/1 šut iz igre), dva skoka i blokadu.

U ekipi Bruklina najefikasniji je bio Majkl Porter Džunior sa 34 poena, uz devet skokova i sedam asistencija. Tajris Martin je dodao 20 poena, Nik Klekston je upisao 17 poena, osam skokova, sedam asistencija i četiri blokade, dok je Zair Vilijams postigao 13 poena.

Vašington zauzima poslednje, 15. mesto na tabeli Istočne konferencije sa jednom pobedom i 12 poraza, dok je Bruklin prekinuo niz od četiri uzastopna poraza i sad se nalazi na 13. poziciji sa skorom 2/11.

Hjuston je na svom terenu nakon produžetka pobedio Orlando 117:113, i zabeležio četvrti uzastopni trijumf.

Najefikasniji u ekipi Hjustona bio je Kevin Durent sa 35 poena. Alperen Šengun je dodao 30 poena, 12 skokova i osam asistencija, Rid Šepard je upisao 16 poena i sedam skokova, dok je Ejmen Tompson zabeležio 12 poena i 10 skokova. Po 10 poena su postigli Eron Holidej i Džabari Smit Džunior, koji je imao i 10 skokova.

U ekipi Orlanda najefikasniji je bio Franc Vagner sa 29 poena. Dezmond Bejn je dodao 26 poena, Entoni Blek je upisao 18 poena, dok je Vendel Karter Džunior zabeležio 15 poena, šest skokova i četiri blokade.

Hjuston je treći na tabeli Zapadne konferencije sa devet pobeda i tri poraza, dok Orlando zauzima 10. mesto na Istoku sa skorom 7/7.

Pobede nakon produžetka zabeležili su i Dalas i Juta. Maveriksi su savladali Portland 138:133, dok je ekipa Džeza nakon dva produžetka, predvođena sa 47 poena Laurija Markanena, pobedila Čikago 150:147 i nanela mu peti uzastopni poraz.

Atlanta je pobedila Finiks 124:122 i zabeležila peti uzastopni trijumf. Sansi su porazom u tom meču prekinuli svoj niz od pet vezanih pobeda.

Ekipe Sakramenta i Nju Orleansa su nastavile nizove poraza. Kingsi su izgubili 110:123 od San Antonija, koji je predvodio Dieron Foks sa 28 poena, uz 11 asistencija, i upisali šesti uzastopni praz, dok su Pelikansi poraženi od Golden Stejta 106:124, i zabeležili peti vezani poraz. Najefikasniji igrač Voriorsa u trijumfu nad Nju Orleansom bio je Mozes Mudi sa 32 poena.

(Beta)

