Bogdanović postigao 12 poena u porazu Los Anđeles Klipersa od Finiksa

Košarkaši Los Anđeles Klipersa izgubili su noćas na gostujućem terenu od Finiksa 102:115, i time pretrpeli svoj treći uzastopni poraz u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Najefikasniji u ekipi Klipersa bio je hrvatski centar Ivica Zubac sa 23 poena, uz 11 skokova, od kojih su pet bili u napadu. Kem Kristi je dodao 17 poena, Džon Kolins je upisao 13 poena, dok je srpski bek Bogdan Bogdanović za 28 minuta igre zabeležio 12 poena (3/8 šut iz igre), pet asistencija, četiri skoka i blokadu.

U ekipi Finiksa najefikasniji je bio Džejlen Grin sa 29 poena. Devin Buker je dodao 24 poena, sedam asistencija i šest skokova, Grejson Alen je upisao 18 poena, dok je Rojs O’Nil postigao 17 poena. Mark Vilijams je utakmicu završio sa 13 poena i 10 skokova.

Klipersi zauzimaju 12. mesto na tabeli Zapadne konferencije sa tri pobede i pet poraza, dok je Finiks deveti sa skorom 4/5.

Ova dva tima će se ponovo sastati u noći između subote i nedelje, kad će domaćin u Inglvudu biti Klipersi.

