Bogdanović povredio zadnju ložu, propušta duel protiv Letonije

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović povredio je zadnju ložu u duelu protiv Portugala i propustiće duel protiv Letonije, preneo je danas Košarkaški Savez Srbije.

„Nakon povrede na utakmici protiv Portugala, danas je urađeno snimanje magnetnom rezonancom koje je pokazalo povredu zadnje lože mišića natkolenice. Potrebno je da se sprovedu dodatna ispitivanja kako bi se postavila konačna dijagnoza i prognoza. Bogdan Bogdanović neće igrati na utakmici protiv Letonije u subotu“, izjavio je prof. dr Dragan Radovanović.

Košarkaši Srbije danas u Rigi igraju protiv Letonije, meč trećeg kola grupe A Evropskog prvenstva.

U prva dva kola Srbija je zabeležila dve pobede, protiv Estonije i Češke.

(Beta)

