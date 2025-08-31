Bogdanović zbog povrede zadnje lože završio sa nastupima na EP

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović neće igrati u nastavku Evropskog prvenstva, zbog povrede zadnje lože koju je zadobio tokom utakmice drugog kola Grupe A sa Portugalom, saopštio je danas Košarkaški savez Srbije (KSS).

„Bogdanoviću je utvrđena ruptura mišića zadnje lože koja ga onemogućava da nastupi u nastavku šampionata Evrope. U dogovoru sa Bogdanovim klubom Los Anđeles Klipersima, kapiten će u narednom periodu biti na intenzivnim terapijama u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se što pre oporavio“, navodi se u saopštenju KSS-a.

Umesto Bogdanovića kapitensku traku u nastavku kontinentalnog takmičenja nosiće Stefan Jović.

Srbija nakon tri odigrane utakmice na Evropskom prvenstvu u Rigi ima maksimalan učinak, a naredni meč igra u ponedeljak protiv Češke od 20.15.

(Beta)

