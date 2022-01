Bokseri Srbije na pripremama od Elbrusa do Zlatibora

BEOGRAD – Srpski bokseri trenutno se nalaze na zimskim priprema od najvišeg planinskog vrha Evrope Elbrusa do Zlatibora, ali i u gradovima od Beograda, Banje Koviljače, Palića do Kragujevca.

Kako se navodi u saopštenju Bokserskog saveza Srbije, kalendar sezone 2022. obiluje takmičenjima, raspored je zgusnut i zahteva veliku fizičku spremnost aktera plemenite veštine.

Već 4. februara nastavlja se Regionalna liga mečom Maribora i Crvene zvezde u Sloveniji, nakon kojeg će u nove borbe krenuti i BK Loznica.

Takođe, srpske boksere očekuje i Superliga.

Selektor muške reprezentacije Srbije Milan Piperski napravio je godišnji plan rada i takmičenja, u dogovoru sa trenerima svih uzrasnih kategorija.

“Sjajan početak sezone za srpski boks od kojeg u ovoj godini očekujemo velike rezultate. Zadovoljni smo kako teku pripreme naših reprezentativaca počevši od našeg tima koji se nalazi u Rusiji, a koji čine jedan deo seniora i mladih, do na čak četiri mesta u Srbiji gde nekoliko stotina mladih boksera svakodnevno radi, sparinguje, brusi formu. Na Zlatiboru su takođe seniori i omladinaci. U Banji Koviljači kadetski i juniorski reprezentativci. Palić i Kragujevac ugostili su u okviru zimske škole boksa nekoliko stotina polaznika uzrasta od 2006. do 2009. i to nije sve jer u Beogradu se pripremaju najbolje srpske boksere u kategoriji seniorki i omladinki. Ne pamti se ovakav početak sezone u olimpijskom boksu Srbije. Radimo puno i istako tako očekujemo puno u ovoj godini”, rekao je Piperski.

(Tanjug)

