Bolivija protiv Iraka u finalu baraža za plasman na SP

Fudbaleri Bolivije pobedili su prošle noći u Montereju selekciju Surinama sa 2:1 i tako se plasirali u finale interkontinentalnog baraža za plasman na ovogodišnje Svetsko prvenstvo.

Surinam je poveo u 48. minutu pogotkom Lijama van Gelderena, ali je Bolivija prokrenula rezultat u razmaku od sedam minuta.

Najpre je Mojses Panijagva izjednačio u 72. minutu, da bi pobedu Boliviji doneo Miguelito sa penala u 79. minutu.

Fudbaleri Bolivije će u finalu interkontinentalnog baraža igrati protiv Iraka. Pobednik tog duela igraće u Grupi I na Svetskom prvenstvu zajedno sa reprezentacijama Francuske, Senegala i Norveške.

U finale interkontinentalnog baraža plasirali su se i fudbaleri Jamajke koji su u Gvadalahari pobedili Novu Kaledoniju sa 1:0. Jamajka je slavila golom Bejlija Kadamarterija u 18. minutu.

Jamajka će u finalu baraža igrati protiv DR Konga, a bolji iz tog meča igraće u grupi sa Portugalom, Kolumbijom i Uzbekistanom na ovogodišnjem Mundijalu.

