Bonifejs na pozajmici u Verder Bremenu do kraja sezone

Fudbaler Bajer Leverkuzena Viktor Bonifejs igraće na pozajmici u Verder Bremenu do završetka sezone.

„Zadovoljni smo što smo uspeli da završimo pozajmicu i obezbedimo Viktora. Pokazao je izvanredne nastupe u Bundesligi i demonstrirao svoje kvalitete. Uvereni smo da to može da nadogradi sa nama“, naveo je šef profesionalnog fudbala Verdera Peter Nimajer, a preneo sajt kluba.

Bonifejs (24) je u Bajer Leverkuzen došao u julu 2023. godine iz Sen Žilea, i od tad je odigrao ukupno 61 utakmicu i postigao 32 gola za nemački klub.

Nigerijski napadač je kao igrač Sen Žilea u sezoni 2022/23 bio izabran u idealan tim Lige Evropa, čiji je tada bio i najbolji strelac, dok je u narednoj sezoni sa Bajerom osvojio titulu u Bundesligi, kao i bio član najbolje postave nemačkog prvenstva.

„Razgovori sa upravom su me ubedili da pređem u Verder. Želim da doprinesem svojim nastupima kako bismo ostvarili naše zajedničke ciljeve ove sezone. Radujem se svom novom timu i vremenu koje ću provesti u Verderu“, rekao je Bonifejs.

Trener Verdera Horst Štefen izjavio je da smatra da Bonifejs može postati „važan faktor“ njegove ekipe u ovoj sezoni.

„Viktor je fizički izuzetno jak, ima veoma dobru završnicu i dobru brzinu. Istaknuo se kao strelac i asistent u Bajerovoj sezoni u kojoj je klub osvojio titulu. Siguran sam da može postati veoma važan faktor za našu ekipu ove sezone“, kazao je Štefen.

(Beta)

