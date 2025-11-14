Borac na gostovanju poražen od Splita u ABA ligi

Najbolji učinak u čačanskoj ekipi imao je Diante Boldvin sa 21 poenom i sedam asistencija, a Pavle Nikolić zabeležio je dabl-dabl sa 20 poena i 10 skokova.
Bolji od ostalih u ekipi Splita bio je Vito Kučić sa 16 poena, dok je Džejkob Stivens ostvario dabl-dabl učinak sa 13 poena i 10 uhvaćenih lopti, uz četiri asistencija.
Split ima učinak od dve pobede i četiri poraza, a Borac posle šest odigranih utakmica ima jedan trijumf u ABA ligi.
U sledećem kolu Borac dočekuje Igokeu, dok Split na svom terenu igra protiv Krke.
(Beta)
