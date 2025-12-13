Borac posle produžetka savladao Studentski centar u ABA ligi

Košarkaši Borca pobedili su večeras u Čačku posle produžetka ekipu Studentskog centra sa 89:82 (23:21, 21:19, 12:22, 20:14, 13:6), u utakmici 10. kola Grupe A ABA lige.

Gosti iz Podgorice vodili su tokom cele četvrte četvrtine, a posle dva minuta igre u toj deonici rezultat je bio 58:70.

Borac je uspeo da se vrati u meč i zatim trojkom Alekse Uskokovića u poslednjoj sekundi izbori produžetak.

Ključnu trojku za pobedu čačanskog tima postigao je Diante Boldvin 22 sekunde pre kraja produžetka.

Najefikasniji u ekipi Borca bio je Nikola Manojlović sa 28 poena, uz 15 skokova, Pavle Nikolić je upisao 17 poena i devet uhvaćenih lopti, dok je Uskoković dodao 13 poena.

U ekipi Studentskog centra bolji od ostalih je bio Darijus Kordel Džonson sa 21 poenom, uz osam asistencija, pet ukradenih lopti i tri skoka, a Džajer Dejvis je upisao 19 poena i pet skokova.

Borac na šestom mestu Grupe A ima tri pobede i šest poraza, dok je Studentski centar posle četvrtog vezanog poraza na osmoj poziciji sa skorom 2/7.

U sledećem kolu Borac gostuje Igokei, a Studentski centar dočekuje Dubai.

(Beta)

