Borac u Laktašima poražen od Igokee u ABA ligi

Košarkaši Borca poraženi su večeras u Laktašima od ekipe Igokee sa 73:81 (28:26, 16:21, 18:19, 11:15), u meču 12. kola Grupe A ABA lige.

Najbolji učinak u čačanskom timu imao je Pavle Nikolić sa 33 poena, uz 11 skokova i tri asistencije, Diante Boldvin je dodao 11 poena, uz sedam asistencija, a poen manje je upisao Aleksa Uskoković.

U ekipi Igokee bolji od ostalih je bio Natanijel Pjer-Luis sa 15 poena, pet skokova i četiri asistencije, Ahmad Malik Rori postigao je 13 poena, uz po tri skoka i asistencije, dok je Nikola Popović upisao 12 poena, uz pet uhvaćenih lopti i tri asistencije.

Igokea na četvrtom mestu Grupe A ima šest pobeda i četiri poraza, a Borac na šestoj poziciji ima skor 3/7.

U narednom kolu Borac dočekuje Partizan, dok Igokea na svom terenu igra protiv Kluža.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com