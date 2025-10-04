Borac u Podgorici savladao Studentski centar na startu ABA lige

Košarkaši Borca pobedili su večeras u Podgorici ekipu Studentskog centra sa 79:76 (19:17, 22:17, 19:23, 19:19), u utakmici prvog kola Grupe A ABA lige.

Najefikasniji u čačanskom timu bio je Diante Boldvin sa 20 poena, uz tri asistencije, Aleksa Uskoković je upisao 14 poena, dok je Marko Jošilo zabeležio 12 poena, šest skokova i pet ukradenih lopti.

U domaćoj ekipi Amar Gegić je postigao 15 poena, Aleksa Ilić je dodao 13 poena, a Darijus Džonson je upisao 12 poena i četiri asistencije.

Borac u drugom kolu ABA lige dočekuje Dubai, dok Studentski centar gostuje FMP-u.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com