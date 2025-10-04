Borhes u trećem kolu mastersa u Šangaju, Hačanov eliminisan

Deseti teniser sveta Rus Karen Hačanov nije uspeo da se plasira u treće kolo mastersa u Šangaju, pošto je danas u drugom kolu izgubio od 237. igrača sveta Kineza Junčenga Šanga posle dva seta, 6:7, 3:6.

Meč je trajao sat i 42 minuta.

Hačanov je dva puta uzeo servis kineskom teniseru, dok je Šang osvojio tri brejka.

Ruski teniser zabeležio je osam asova, dok je Šang osvojio pet poena direktno iz servisa.

Šang će u trećem kolu igrati protiv 51. tenisera sveta Portugalca Nuna Borhesa, koji je danas u drugom kolu pobedio 79. igrača sveta Australijanca Aleksandra Vukića posle dva seta, 7:6, 6:4.

Meč između Borhesa i Vukića trajao je sat i 43 minuta.

Borhes je dva puta uzeo servis australijskom teniseru, dok je Vukić osvojio jedan brejk.

Portugalski teniser osvojio je sedam poena direktno iz servisa, dok je Vukić zabeležio 10 asova.

(Beta)

