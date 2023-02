Borjan: Na meču sa Vojvodinom želimo da se sa navijačima oprostimo od Mihajlovića

BEOGRAD – Kapiten Crvene zvezde Milan Borjan pozvao je danas navijače da dođu u velikom broju na meč 20. kola Superlige Srbije protiv Vojvodine, jer će

taj duel biti posvećen legendarnom fudbaleru Siniši Mihajloviću, koji je preminuo u decembru prošle godine.

Utakmica Crvene zvezde i Vojvodine biće odigrana u subotu od 16 sati, a ulaz za sve navijače će biti besplatan.

„Nadam se velikom broju navijača. Mihajlović je legenda kluba i srpskog fudbala. On je bio dobar čovek, a želimo da se na ovoj utakmici zajedno sa navijačima na pravi način oprostimo do Mihajlovića“, rekao je Borjan za K1.

On je podsetio da je Mihajlović igrao za Crvenu zvezdu i Vojvodinu.

„Mihajlović je ostavio veliki trag u srpskom fudbalu. Igrao je za oba kluba. Želim da na subotnjem meču bude fer i korektna igra, a neka bolji pobedi. Sve mora da prođe u najboljem redu na toj utakmici. Pozivam sve da dođu u što većem broju i da se oprostimo od njega kako dolikuje. Naravno, ja se nadam pobedi Zvezde“, dodao je kapiten Crvene zvezde.

Crvena zvezda je prvi deo sezone završila na prvom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 10 bodova prednosti u odnosu na Partizan.

„Naši planovi su uvek isti: da i ove godine osvojimo duplu krunu, da igramo što bolji fudbal i da svaku utakmicu završimo pobedom. Realnost kaže da je to izvodljivo i da ćemo, Bože zdravlja, da u tome uspemo. Na nama igračima je da to pokažemo i na terenu. Po prvi put u istoriji šampion Srbije ima direktan plasman u LŠ“, dodao je Borjan.

On je podsetio da je Crvena zvezda uvek imala dobre golmane.

„Golmanska situacija je veoma specifična. U Zvezdi sam već šest godina i pre šest meseci sam produžio ugovor. Naš klub ima nas nekoliko izvanrednih golmana. Zvezda je veliki klub i mora da ima dobre golmane, a mi održavamo taj nivo. Pozicija golmana je najteža jer mora da bude koncentrisan svih 90 minuta. Mora da prati igru, da komunicira sa odbranom, a nekada i sreća treba da te pogleda. Psihički mora da bude jak i spreman. Zvezda igra napadački i stojimo visoko pa uvek moramo da pazimo da se ne desi kontra. Golman je važan da dobro organizuje igru u zadnjoj liniji, da bude spreman i koncentrisan sto odsto“, istakao je golman Crvene zvezde.

Borjan je naveo da je ključ uspeha Crvene zvezde u pozitivnoj energiji, koja vlada u svlačionici „crveno-belih“,

„Kada je pozitivna energija u svlačionici, kada sve funkcioniše kako treba, kada grupa ljudi diše zajedno i sve radi zajedno, to donosi rezultate. Pokazali smo to u poslednjih pet godina osvajanjem titula, a poslednjih šest godina igrali smo i Ligu šampiona i Ligu Evrope. Nama je svlačionica sve. Uvek je atmosfera fenomenalna. Ono što u jednom timu najpre može da poljulja atmosferu su loši rezultati. Mnogo je i do karaktera igrača, stručnog štaba i uprave. Mi smo najbolji klub u Srbiji i to pokazujemo iz godine u godinu. Nas ne može ništa da poljulja, jer imamo jedni druge i velika smo porodica. Nadamo se i šestoj tituli u nizu“, rekao je Borjan.

Borjan očekuje da Crvena zvezda prolećni deo sezone počne pobedom protiv Vojvodine.

„U našoj ligi ima dosta dobrih ekipa. Prvi izazov je Vojvodina, ali idemo iz utakmice u utakmicu, ne gledamo šta se događa u tuđem dvorištu. Ne obaziremo se šta rade drugi klubovi. Zvezda je veliki klub, a idemo od pobede do pobede. U fudbalu naravno uvek može bolje, lopta je okrugla, ali ja verujem u ekipu, stručni štab, navijače, upravu. Verujem da možemo da ostvarimo

dobre rezultate“, istakao je Borjan.

(Tanjug)

