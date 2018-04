Borković za Tanjug: Jedva čekam start sezone, cilj je u Top 5

BEOGRAD – Najbolji srpski automobilista Dušan Borković rekao je danas da nestrpljivo čeka start sezone u evropskom TCR šampionatu i najavljuje borbu za plasman u Top 5.

„Najlepši je osećaj kad sednem u automobil, to je moja kancelarija i kad sednem, stavim kacigu, kad sam u toj tišini i čujem samo otkucaje srca tad sam najsrećniji. To me očekuje već sledeće nedelje, uzbuđenje raste, adrenalinski sam tip, pogotovo što sam zbog povrede desne noge skoro ugrozio nastup. Na sreću sve je u redu i voziću na prvoj trci u Francuskoj“, rekao je Borković Tanjugu.

(Tanjug)