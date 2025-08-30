Bornmut pobedio Totenhem, Junajted iz penala u nadoknadi do pobede nad Barnlijem

Fudbaleri Bornmuta pobedili su danas na gostujućem terenu u Londonu Totenhem 1:0, u meču trećeg kola engleske Premijer lige.

Strelac pobedonosnog gola bio je Evanilson u devetom minutu.

Obe ekipe su osvojile po šest bodova, i nalaze se među ekipama koje zauzimaju od drugog do šestog mesta na tabeli.

U narednom kolu, Bornmut će dočekati Brajton, dok će Totenhem gostovati Vest Hemu.

U istom terminu, Mančester junajted je na svom terenu pobedio Barnli 3:2.

Strelci za Junajted bili su Džoč Kalen autogol u 27, Brajan Mbeumo u 57. i Bruno Fernandeš iz penala u sedmom minutu sudijske nadoknade vremena.

Golove za Barnli postigli su Lajl Foster u 55. i Džejdon Antoni u 66. minutu.

Junajted je na devetom mestu sa četiri boda, a Barnli je na 11. poziciji sa bodom manje.

U sledećem kolu, Junajted će u gradskom derbiju gostovati Sitiju, dok će Barnli dočekati Liverpul.

U ostalim mečevima, Sanderlend je na svom teenu pobedio Brentford 2:1, a Everton je na gostujućem terenu pobedio Vulverhempton 3:2.

(Beta)

