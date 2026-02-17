Borusija Dortmund pobedila Atalantu u plej-ofu Lige šampiona

Fudbaleri Borusije Dortmund pobedili su večeras na svom terenu Atalantu 2:0, u prvom meču plej-ofa Lige šampiona.

Početak meča je kasnio 15 minuta zbog gužve u saobraćaju.

Posle prvih 45 minuta igre Borusija je imala dva gola prednosti. Poveo je domaći tim golom Serhua Girasija u trećem minutu, a prednost Borusije duplirao je Maksimilijan Bajer pogotkom u 42. minutu.

U drugom poluvremenu Borusija je bez većih poteškoća uspela da sačuva dva goal prednosti.

Revanš utakmica igra se naredne srede u Bergamu.

Pobednik dvomeča plasiraće se u osminu finala Lige šampiona.

(Beta)

