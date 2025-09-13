Borusija Dortmund pobedila Hajdenhajm, tri pogotka u nadoknadi vremena u remiju Volfsburga i Kelna

Fudbaleri Borusije Dortmund pobedili su danas na gostujućem terenu Hajdenhajm 2:0, u utakmici trećeg kola Bundeslige.

Prednost Borusiji doneo je Seru Girasi golom u 33. minutu, a konačan rezultat je postavio Maksimilijan Bejer pogotkom u šestom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Hajdenhajm je od 21. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tada direktan crveni karton dobio Budu Zivzivadze.

Borusija Dortmund je prva na tabeli sa sedam bodova, dok Hajdenhajm zauzima poslednje, 18. mesto bez osvojenog boda.

Borusija Dortmund će u narednom kolu dočekati Volfsburg, dok će Hajdenhajm igrati na gostujućem terenu u Hamburgu protiv HSV-a.

Volfsburg je na svom terenu odigrao nerešeno protiv Kelna 3:3.

Prednost Kelnu doneo je Luka Valdšmit golom u petom minutu, a izjednačenje Volfsburgu Mohamed Amura pogotkom u 42. minutu.

Vođstvo Volfsburgu doneo je Lovro Majer golom u 65. minutu, a izjednačenje Kelnu Isak Johaneson pogotkom u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Prednost Volfsburgu vratio je Maksimiljan Arnold golom u devetom minutu nadoknade drugog poluvremena, dok je za Keln izjednačio Jakub Kaminski pogotkom u 14. minutu nadoknade drugog poluvremena.

Volfsburg je sedmi na tabeli sa pet bodova, dok je Keln drugi sa sedam bodova.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Volfsburg protiv Borusije Dortmund, a Keln protiv Lajpciga.

Hofenhajm je na gostujućem terenu pobedio Union Berlin 4:2.

Prednost Hofenhajmu doneo je Andrej Kramarić golom iz penala u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, a vođstvo je uvećao Fisnik Aslani pogotkom u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena.

Prvi gol za Union postigao je Iljas Ansa u 49. minutu, a treći za Hofenhajm Aslani u 52. minutu.

Union je ponovo smanjio vođstvo Hofenhajma golom Toma Rota u 71. minutu, dok je konačan rezultat postavio napadač gostujućeg tima Tim Lemperle pogotkom iz penala u 82. minutu.

Union Berlin je od 82. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tada direktan crveni karton dobio Rot.

Srpski napadač Andrej Ilić odigrao je celu utakmicu za Union Berlin.

Hofenhajm je peti na tabeli sa šest bodova, dok Union Berlin zauzima 13. mesto sa tri boda.

Hofenhajm će u narednom kolu u Zinshajmu dočekati Bajern Minhen, dok će Union Berlin igrati na gostujućem terenu u Frankfurtu protiv Ajntrahta.

Lajpcig je na gostujućem terenu pobedio Majnc 1:0.

Pobedonosan gol za Lajpcig postigao je Johan Bakajoko u 40. minutu.

Srpski defanzivac u ekipi Lajpciga Kosta Nedeljković nije ulazio u igru, dok njegov klupski saigrač i sunarodnik Andrija Maksimović nije bio ni u sastavu za današnji meč.

Lajpcig je šesti na tabeli sa šest bodova, dok Majnc zauzima 15. mesto sa jednim bodom.

Lajpcig će u narednom kolu dočekati Keln, dok će Majnc igrati na gostujućem terenu protiv Augsburga.

Frajburg je na svom terenu pobedio Štutgart 3:1.

Srpski vezista u ekipi Štutgarta Lazar Jovanović nije ulazio u igru u tom meču.

