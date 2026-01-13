Borusija Dortmund pobedila Verder Bremen u Bundesligi, Majnc bolji od Hajdenhajma

Fudbaleri Borusije Dortmund pobedili su večeras na svom terenu Verder Bremen 3:0, u utakmici 17. kola Bundeslige.

Prednost Borusiji doneo je Niko Šloterbek golom u 11. minutu, a vođstvo je uvećao Marsel Zabicer pogotkom u 76. minutu.

Konačan rezultat postavio je Seru Girasi pogotkom u 83. minutu.

Srpski napadač Jovan Milošević debitovao je večeras za ekipu Verder Bremena, ušavši u igru u 69. minutu.

Borusija Dortmund je druga na tabeli sa 36 bodova, osam manje i utakmicom više od prvoplasiranog Bajern Minhena, dok Verder Bremen zauzima 12. mesto sa 17 bodova.

Borusija Dortmund će u narednom kolu dočekati Sankt Pauli, dok će Verder Bremen biti domaćin protiv Ajntrahta iz Frankfurta.

Majnc je na svom terenu pobedio Hajdenhajm 2:1.

Prednost Majncu doneo je Silvan Vidmer golom u 30. minutu, a vođstvo je uvećao Nadijem Amiri pogotkom u 48. minutu.

Konačan rezultat postavio je napadač Hajdenhajma Štefan Šimer pogotkom u 60. minutu.

Oba kluba imaju po 12 bodova, Majnc se nalazi na 16. poziciji na tabeli, dok Hajdenhajm zauzima poslednje, 18. mesto.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Majnc protiv Kelna, a Hajdenhajm protiv Volfsburga.

(Beta)

